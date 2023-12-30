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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غضب كبير داخل الجيش الصهيوني بسبب نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

كشفت وسائل إعلام عبرية عن وجود غضب داخلي واسع في كيان الاحتلال ليس من قبل المعارضة هذه المرة أو من قبل سياسيين لنهج وزير الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يرفض مناقشة أمر اليوم التالي من الحرب، بل من قبل الجيش الصهيوني نفسه، لافتة إلى أن العديد من السياسيين ينتقدون عدم تعامل نتنياهو وفق خطة ولكن بشكل عشوائي.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية، أن الجيش  الصهيوني صار منزعجًا من أن القادة السياسيين لم يحددوا بعد أهداف استمرار الحرب، منتقدين بذلك نتنياهو .


ولفتت القناة ال 12 إلى أن الجيش يعتقد أن الإنجازات على الأرض ستتآكل بمرور الوقت من دون تحرك سياسي.

وقال وزير الدفاع الصهيوني يوآف جالانت إن العملية الإسرائيلية في غزة تتركز الآن على خان يونس.

عسكرية الجيش وزير الدفاع الصهيوني يوآف جالانت

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