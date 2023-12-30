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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم رئيس هيئة ميناء دمياط من المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات

ميناء دمياط
ميناء دمياط

شارك اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وعضو المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات فى الفاعليات التى نظمتها الاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري لانعقاد المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات في دورته السادسة تحت شعار( ادارة اللوجستيات الإنسانية في مواجهة تحديات الأزمات العالمية ) بحضور  الدكتور  إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ، الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية ، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، اللواء بحرى رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى واللوجستيات ،اللواء بحري حسين الجزيرى رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،  الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات  ، ولفيف من قيادات المجتمع الملاحى في مصر والعالم العربي.
 

 تم استعراض أهم الانجازات والنجاحات التى حققتها كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية  ومجلسها الاستشارى خلال الفترة الأخيرة ، وعلى رأسها  الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولى من منظمة AACSB والذى يعد أقوى اعتماد لكليات الادارة على مستوى العالم.
وعلى هامش الفاعليات قام  الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية بتكريم اللواء بحرى  أحمد حواش لمجهوداته المتميزة بالمجلس الاستشاري بكلية النقل الدولي واللوجستيات  ، إلى جانب دوره في حصول الكلية على الاعتماد الدولى .


ومن جانبه وجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط خالص التهاني لرئيس الأكاديمية ، وعميد كلية النقل الدولي واللوجستيات على الحصول على هذا الاعتماد الدولى وهو الأمر الذي يعد نجاح جديد يضاف إلى إنجازات الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري ، وأضاف أن عضوية هيئة ميناء دمياط بالمجلس الاستشاري تأتى تأكيدا على مسؤليتها تجاه طلبة المؤسسات التعليمية المصرية وعلى رأسها الأكاديمية العربية ، حيث تقوم الهيئة بتوفير فرص تدريبية وزيارات ميدانية للطلبة وتحرص على نقل الخبرات العملية إليهم وربطها بالمواد العلمية لمساعدتهم في التأهل للالتحاق بسوق العمل بمنهج يتواكب مع التطور الهائل في صناعة النقل الدولي وإدارة سلاسل الإمداد متسلحين بالعلم والمعرفة .

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