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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة فنان عالمي شهير فى حادث سير عن عمر 68 عاما

النجم العالمى مبونغيني
النجم العالمى مبونغيني نغيما

توفى النجم العالمى مبونغيني نغيما مؤلف المسرحية الموسيقية "سارافينا" التي تتحدث عن التمردات الطلابية في سويتو خلال حقبة الفصل العنصري، الاربعاء في حادث سير عن عمر 68 عاما.

وكشفت عائلة مبونغيني نغيما في بيان قائلة : "بقلب مثقل نعلن وفاة شقيقنا الحبيب ووالدنا المحبوب ووالدنا والزوج والمواطن مبونغيني نغيما" موضحة أنه قتل في حادث تصادم مباشر عند عودته من جنازة في مقاطعة الكاب الشرقية.

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مبونغيني نغيما

وتسببت مسرحية "سارافينا" فى نجومية مونغينى نغيما على المستوى الافريقي وتم عرض النسخة المسرحية لمدة عامين على خشبة برودواي.

وتقدم ووبي جولدبرج دور البطولة في الفيلم المقتبس عن مس حية سارافينا والذي أثار إعجابا كبيرا في مهرجان كان السينمائي عام 1992، وهو عام صدوره، وتم عرضه مرة أخرى خلال الدورة الأخيرة وكان نغيما أيضا ممثلا ومغنيا ومصمم رقصات وملحنا.

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