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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأعلى للرياضة بغزة: قوات الاحتلال حولت ملاعب لمراكز اعتقال وتنكيل وإعدام

أرشيفي
أرشيفي

أعلن المجلس الأعلى للرياضة في قطاع غزة أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قتل مئات اللاعبين والرموز الرياضية، ودمّر عشرات الملاعب والنوادي، وحوّل جزءاً منها إلى مراكز اعتقال وتنكيل وإعدام.

وقال المجلس الأعلى للرياضة إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجازر وقتل مئات اللاعبين والرموز الرياضية في قطاع غزة، كما استهدف ودمّر وقصف العديد من الملاعب والنوادي الرياضية، وقام بتحويل عدد منها إلى مراكز اعتقال وتنكيل وإعدام مثلما حدث في ملعب اليرموك بمدينة غزة حينما أجبر عشرات المدنيين على خلع ملابسهم في جريمة واضحة أمام العالم.

وأضاف المجلس الأعلى للرياضة أن جيش الاحتلال يرتكب انتهاكات صارخة ضد الرياضة الفلسطينية، وترتقي لتكون جرائم حرب وجرائم ضد القانون الدولي الإنساني، من خلال انتهاك الحق في الرياضة، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان التي ينتهكها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وطالب المجلس الأعلى للرياضة المجتمع الدولي والمؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية وكل دول العالم الحر بالتحرك العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، ومحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على هذه الجرائم بحق الرياضة الفلسطينية وبحق المدنيين والنساء والأطفال.

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