مدبولى: الحكومة تدعم جميع السلع الأساسية للحفاظ على توازن الأسعار والسوق

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم .

واشار مدبولي ان الحكومة تدعم جميع السلع الاساسية للحفاظ علي توازن الاسعار والسوق مؤكدا ان هناك عدد من المبادرات لتخفيض اسعار السلع، لافتا ان هناك لجنة تهدف لضبط الاسعار ووضع الية واضح لضبط الاسواق والاسعار .

وقال مدبولي ان الدولة لا تدخل في تسعير المنتج الذي يخرج من المصنع لكن هدفنا انه لا يباع باسعار مختلفة وعالية .

وقال ان الدولة اتخذت خطوة اولي لعدم ارتفاع اسعار هذه السلع السكر والارز والزيت واللبن والجبن الابيض