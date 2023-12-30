بروتوكول تعاون بين اللجنة البارالمبية ونقابة المهن الرياضية.. تفاصيل

قامت اللجنة البارالمبية المصرية بتوقيع برتوكول تعاون بين اللجنة ونقابة المهن الرياضية ، في إطار سعى اللجنة البارالمبية لتطوير منظومة العمل بها وتفعيل دور الأكاديمية البارالمبية بجانب تأهيل الكوادر من ذوى الإعاقة وتدريبهم على أسس علمية للعمل في المجال الرياضي.

وذكرت اللجنة البارالمبية في بيان اليوم أن البروتوكول سوف يشمل تأهيل المدربين والإداريين وتصنيفهم ومنحهم الشهادات بعد اجتيازهم الدورات التدريبية ، مع وضع نظام لترخيص المدربين والإداريين للعمل يجدد سنويا بناء علي اجتيازهم الدراسات التخصصية ، كما يشمل البروتوكول تأهيل المصنفين وتطبيق استراتيجية التصنيف الوطني .

وقام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين ، الذي أفاد بدعم كامل للجنة البارالمبية والرياضات البارالمبية بالتعاون مع المؤسسات الدولية والجامعات ، والدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية ، والذي قام بشكر ندا علي دعمه ورعايته للمشروع ، وتعاونه الكامل في هذا الإطار.

وقد حضر توقيع البروتوكول كل من الكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية والكابتن إيهاب حسنين عضو مجلس الإدارة ومسعد أبو الرجال مدير عام نقابة المهن الرياضية .

