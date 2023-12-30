إليجري: روما يملك الطموح ومواجهته صعبة للغاية

أكد ماسيميليانو أليجري، مدرب فريق يوفنتوس، صعوبة مواجهة روما في الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وأشار أليجري إلى أن روما يعد فريقًا قويًا وغاضبًا، ويتمتع بالمدرب جوزيه مورينيو، الذي يعد واحدًا من أفضل المدربين.

كما أكد على أهمية اللقاء والتحدي الذي سيواجهه فريقه، مُشيرًا إلى أن روما يملك الطموح للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى.

وأضاف أليجري أن يوفنتوس يحتاج إلى تثبيت موقعه في الجدول وتحقيق نتائج إيجابية، مُشيرًا إلى أهمية تقييم الأداء في نهاية النصف الأول من الموسم.

يُذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي خلف إنتر ميلان، ويسعى للمنافسة على الصدارة في الفترة المقبلة.