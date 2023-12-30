مزاعم بريطانية بخسارة بوتين نصف مليون جندي روسي

زعمت المملكة المتحدة أن عدد ضحايا روسيا في حرب أوكرانيا سيتجاوز نصف مليون قتيل وجريح بحلول عام 2025 ،إذا استمرت الخسائر بالمعدل الحالي، وفق ماذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأدى قصف جوي يوم الجمعة، استمر 18 ساعة عبر أوكرانيا إلى مقتل ما لا يقل عن 32 مدنياً بعد أيام من غارة نفذتها أوكرانيا على سفينة حربية روسية في ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، مع استمرار الحرب في شهرها الثالث والعشرين.

وارتفع متوسط العدد اليومي للجرحى أو القتلى من القوات الروسية بنحو 300 يوميًا على مدار عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لآخر تحديث لاستخبارات وزارة الدفاع البريطانية.

وقارن وزير الدفاع جرانت شابس حجم القتلى والجرحى بالحرب السوفييتية الأفغانية التي دامت تسع سنوات، عندما تكبدت روسيا 70 ألف ضحية.

وكتب في منشور على موقع اكس : "في حرب (فلاديمير) بوتين التي لا طائل من ورائها، إذا استمرت الخسائر بالمعدل الحالي خلال العام المقبل، بحلول عام 2025، ستكون روسيا قد تكبدت أكثر من نصف مليون جندي قتلوا وجرحوا على مدى ثلاث سنوات من الحرب".

وقال إن الزيادة "شبه مؤكدة" وتعكس تدهور قدرة القوات الروسية إلى "جيش جماعي أقل قوة ".

وأضاف أن الأمر سيستغرق على الأرجح من روسيا ما بين خمس وعشر سنوات لإعادة بناء مجموعة من الوحدات العسكرية المدربة تدريبا عاليا.