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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرضوا للدهس.. إصابة 2 من جنود الاحتلال في جنوب الخليل

أرشيفي
أرشيفي

 أفادت شبكة “قدس” بأن اثنين من جنود الاحتلال الإسرائيلي تعرضوا للدهس عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

وذكرت شبكة قدس نقلا عن مصادرها أن منفذ العملية أصيب نتيجة إطلاق قوات الاحتلال النار عليه.

وكان مصدر طبي فلسطيني ذكر في وقت سابق أن القصف الإسرائيلي في المنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 24 ساعة تسبب في استشهاد 100 شخص و158 مصابا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت  ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 21507 شهداء و55925 جريحاً، وذلك في اليوم الـ84 من العدوان.

وكان الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، قال إنّ الواقع في ‏غزة مؤلم للغاية، خاصة المنظومة الصحية، حيث تتلقى يوميا ضربات موجعة من ‏قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى استشهاد 312 من الكوادر الصحية منذ بداية ‏العدوان، من بينها نماذج وطاقات بشرية نوعية، وتم اعتقال 99 من الكوادر الطبية ‏على رأسهم مدراء مستشفيات شمال وقطاع غزة، كل ذلك يجعل المنظومة الصحية ‏هشة منهارة بشكل كبير.

وأضاف "القدرة"، في مداخلة مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة ‏الإخبارية"، أن الاحتلال يستهدف على نحو مركز كل مستشفيات قطاع غزة، وبدأ ‏ذلك مع بداية العدوان، حيث خنق المنظومة الصحية ومنع إدخال الامدادات الطبية ‏والوقود وقطع الكهرباء والماء عن المستشفيات والأحياء السكنية.

وشدد على أن ‏المنظومة الصحية في شمال القطاع أبيدت بالكامل وأنهى الاحتلال الوجود الصحي ‏في شمال قطاع غزة وبات أكثر من 800 ألف نسمة في هذه المنطقة دون خدمات ‏صحية تماما. 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية‏، أن الاحتلال استهدف المؤسسات ‏الصحية حيث قصف 142 مؤسسة صحية وأخرج 23 مستشفى عن الخدمة و53 ‏مؤسسة ومركزا صحيا خرجوا عن الخدمة بشكل تام، بالإضافة إلى 104 سيارات ‏إسعاف وخرجت عن الخدمة بعد التدمير الكامل.

 

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