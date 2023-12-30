معجزة.. نجاة جزائري اختبأ وسط عجلات طائرة متجة من وهران إلي فرنسا

قالت السلطات الفرنسية إنه تم اكتشاف رجل مختبئ في حجرة الهبوط بطائرة تجارية أقلعت من الجزائر إلى باريس مصابا بانخفاض شديد في درجة حرارة الجسم لكنه على قيد الحياة.

وقال ممثلو الادعاء إنه تم العثور على الرجل، الذي يعتقد أنه في العشرينات من عمره، خلال فحوص فنية بعد هبوط رحلة الخطوط الجوية الجزائرية القادمة من وهران بالجزائر في مطار أورلي بباريس.

وأضافوا أنه لم يكن معه بطاقة هوية، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وكان مصدر بالمطار قد أفاد في وقت سابق أن الرجل "كان على قيد الحياة ولكن في حالة خطيرة بسبب انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم".

وتحلق الطائرات التجارية على ارتفاع 30.000 إلى 40.000 قدم حيث تنخفض درجات الحرارة عادة إلى حوالي -50 درجة مئوية، ونقص الأكسجين يجعل البقاء على قيد الحياة غير مرجح لأي شخص يسافر في مقصورة معدات الهبوط التي لا يتم تسخينها أو ضغطها.

وفقًا لبيانات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية التي تم الاستشهاد بها في وسائل الإعلام، حاول 132 شخصًا- المعروفون في الصناعة باسم المسافرين خلسة - السفر في مقصورات معدات الهبوط للطائرات التجارية بين عامي 1947 و2021.

وفي أبريل من هذا العام، تم اكتشاف جثة رجل في عجلات الهبوط لطائرة في مطار بأمستردام، كانت قد أقلعت من تورونتو، لكنها أقلعت سابقًا من نيجيريا.

قبل أربعة أشهر، تم العثور على راكبين ميتين لدى وصولهما إلى مكان تخزين معدات الهبوط في رحلة بين سانتياجو دي تشيلي وبوجوتا.