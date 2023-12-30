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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الكينية تلاحق عناصر الشباب الإرهابية قرب الحدود الصومالية

الشرطة الكينية
الشرطة الكينية

ذكرت وسائل إعلام كينية، اليوم السبت، أن قوات الأمن في البلد الواقع في القرن الأفريقي، تلاحق ما لا يقل عن 20 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية المشتبه بهم الذين هاجموا معسكرًا للشرطة في منطقة مانديرا قرب الحدود الصومالية قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأوضحت صحيفة "ستار" الكينية، أن المسلحين المدججين بالسلاح اقتربوا من معسكر وحدة الاستجابة السريعة (QRU) التابعة للشرطة الإدارية من الشمال الغربي في الحادث الذي وقع صباح أمس الجمعة.

وقالت الشرطة الكينية إنهم أطلقوا النار باتجاه المعسكر على مسافة 100 متر قبل أن يتم صدهم.

وجاء في تقرير موجز من الشرطة الكينية أن "الضباط الذين كانوا في حالة تأهب استجابوا بسرعة واشتبكوا معهم لمدة 15 دقيقة"، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات خلال المعركة المسلحة.

عناصر الشباب الإرهابية الشرطة الكينية الحدود الصومالية القرن الأفريقي حركة الشباب الإرهابية

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