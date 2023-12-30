استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار بالضفة الغربية



أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن قوات الاحتلال اطلقت النار على سائق مركبة فلسطينية جنوب مدينة الخليل بزعم محاولة دهس جنود على الحاجز العسكري.

يأتي ذلك، فيما قالت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية أدت لاستشهاد 165 وإصابة 250.

وذكر مسئول في غزة أن نحو 1.5 مليون شخص في القطاع أصبحوا بلا مأوى وهو ما يزيد المعاناة الإنسانية.