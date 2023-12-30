عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بدراسة تظلم مواطن من تقنين قطعة أرض أملاك دولة

صدى البلد

وجه الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف ،مسؤولى الأملاك ووحدة تقنين الأراضي والشؤون القانونية، بدراسة شكوى أحد المواطنين من تظلمه من رفض  طلبه الذي تقدم به لتقنين قطعة أرض أملاك دولة ، وبيان الإجراءات التي يمكن اتخاذها في الشأن
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع المواطنين،الذي يحرص المحافظ على عقده  أسبوعياً،في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين ، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها، في وفي إطار القانون ووفق المتاح من إمكانات

بني سويف تضع خطة لمواجهة الأمطار وتقلبات الشتاء

"بيطري بني سويف": تحصين 122 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية

واستمع المحافظ لتفاصيل الشكوى من المواطن والمختصين ، موجهاً  بإدراج الطلب في الاجتماع المُقبل للجنة البت ، لدراسته  وبيان موقفه النهائي، وذلك في حضور : الأستاذة مها  حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة،الأستاذ أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، الأستاذ محمد سيد مدير الشؤون القانونية بالمحافظة،الأستاذة سمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية بوحدة تقنين الأراضي بديوان عام المحافظة

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

موضوعات متعلقة

إحالة متهم لمحكمة جنايات بني سويف لاتهامه بتزوير ختم النسر

ترشيحاتنا

أول رد فعل لـ كهربا بعد انضمامه للقائمة النهائية للمنتخب

بعد رحيلها.. القصة الكاملة لصاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

أرقام مفزعة تكشفها صحة غزة عن العدوان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

العاصمة الأوكرانية كييف تبدأ عام 2024 بالحداد

فيتوريا يكشف سر اختيار مدافعين أطوالهم 190 سم بقائمة منتخب مصر

روي فيتوريا يوضح سبب اختيار لاعبي الزمالك فتوح وصبحي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى رحيل صدام حسين .. ماذا فعل لحظة اعدامه؟

عمرو دياب يحتفل بألبومه الجديد مكانك.. تفاصيل

بدون أدوية| 3 علاجات منزلية بسيطة لتقشير الجلد حول الأظافر

بفستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

غضب رانيا يوسف ورسالة عتاب على واتساب.. أسما إبراهيم تكشف أسرار حلقة محمد مختار

مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أعتاب الأهلي في يناير «فيديوجراف»

الهجاص.. خناقة إمام عاشور ورضا عبدالله تثير السوشيال ميديا| فيديوجراف

لجأت إلى طبيب نفسي ..فيفى عبده تكشف كواليس "حزمنى يا" ومطربها المفضل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ