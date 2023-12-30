تونس تعلن تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر إضافي

اصدرت الرئاسة التونسية قرارا بتمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة في كامل أنحاء البلاد منذ شهر نوفمبر من العام 2015، لمدة شهر إضافي.

ونص الأمر الرئاسي بحسب الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي) على تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 يناير 2024 حتي 30 يناير 2024”.

كانت السلطات التونسية فرضت حالة الطوارئ في البلاد، في أعقاب التفجير الذي استهدف في 24 نوفمبر من العام 2015 حافلة لنقل أفراد الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط تونس العاصمة، وأسفر عن مقتل 12 أمنيا وإصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.