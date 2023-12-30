عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تعلن تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر إضافي

ارشيفي
ارشيفي

اصدرت الرئاسة التونسية قرارا بتمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة في كامل أنحاء البلاد منذ شهر نوفمبر من العام 2015، لمدة شهر إضافي.

ونص الأمر الرئاسي  بحسب الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي) على تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 يناير 2024 حتي 30 يناير 2024”.

كانت السلطات التونسية فرضت حالة الطوارئ في البلاد، في أعقاب التفجير الذي استهدف في 24 نوفمبر من العام 2015 حافلة لنقل أفراد الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط تونس العاصمة، وأسفر عن مقتل 12 أمنيا وإصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

سقوط أمطار.. بيان عاجل وتحذيرات من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية: الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال 24 ساعة فى غزة

أخبار الفن.. إدمان إليسا.. سر زواج ثراء جبيل بأمريكا.. غضب رانيا يوسف من أسما إبراهيم

صندوق الإسكان الاجتماعي: 15% من إجمالي برنامج المليون وحدة بأكتوبر الجديدة

مفاجأة بشأن هالاند.. جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة شيفيلد يونايتد

سلسلة استهدافات جديدة من الطيران الحربي للاحتلال على مخيم البريج

للمرة الثالثة اليوم.. حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجيش الاحتلال بجنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية؟.. جدول العطلات خلال يناير 2024

أبناء النجوم يثيرون الجدل في أول ظهور| بنت ماجدة زكي تخطف الأضواء.. ابن الفيشاوى يحتفل معه بالكريسماس.. وبنات عبلة كامل يحدثن ضجة

نشرة المرأة والصحة|برج الجدي..خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024..فستان زفاف ثراء جبيل يثير ضجة على السوشيال ميديا

في ذكرى رحيل صدام حسين .. ماذا فعل لحظة اعدامه؟

فيديو

أسعار الذهب إلى أين؟.. صعود جديد لـ عيار21 ومفاجآت متوقعة الفترة القادمة

غضب رانيا يوسف ورسالة عتاب على واتساب.. أسما إبراهيم تكشف أسرار حلقة محمد مختار

مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أعتاب الأهلي في يناير «فيديوجراف»

الهجاص.. خناقة إمام عاشور ورضا عبدالله تثير السوشيال ميديا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ