بسبب خلافات الجيرة.. إحالة مجند للجنايات لإنهاء حياة شقيقين وإصابة آخر بأسيوط

أحال المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية ، مجند ، الى محكمة الجنايات متهم بإنهاء حياة شقيقين وإصابة شقيقهما وشقيقه في مشاجرة بقرية موشا بمركز أسيوط.



ووجهت النيابة العامة للمتهم " حسين . أ . ع " 23 عاما ، مجند ، انه في يوم 19 / 6 / 2023 أنهى حياة المجني عليهم " رضا . م أ " و شقيقه " إسلام . م . أ " وأصاب شقيقهما " مصطفى . م . أ " كما أصاب " حسن . أ . ع " شقيق المتهم " عمدا مع سبق الإصرار على اثر خلافات جيرة فيما بينه وأقاربه واستغل نشوب شجار بين المجني عليه وشقيقيه مع شقيقه واحضر سلاحا ناريا وأنهى حياة المجني عليهما الأول والثاني وأصاب شقيقهم الثالث كما أصاب شقيقه .



وتوصلت تحريات النقيب محمد عادل عبد الحفيظ معاون مباحث مركز شرطة أسيوط إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليهم الأول والثاني والثالث بسبب تشاجرهم مع شقيقه " الرابع " وانتوى على اثر ذلك المتهم أن يزهق أرواحهم فاستجلب سلاحا ناريا وقام بإطلاق أعيرة نارية مما أدى إلى إصابة شقيقه وأنهى حياة شقيقين وأصاب شقيقهم .