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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تستهدف جنوب لبنان بنيران مدفعيتها

ارشيفي
ارشيفي

استهدفت مدفعية قوات الاحتلال ودبابة ميركافا أطراف بلدة حولا بالقذائف المباشرة وأطراف بليدا ومحيبيب في جنوب لبنان.

كان حزب الله اللبناني اعلن في وقت سابق استهدافه تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج عداثر بالأسلحة المناسبة وأوقعهم بين قتيل وجريح|

كما شن حزب الله  هجوما جويا ‏بمسيّرة انقضاضية على موقع الرمثا وحاميته في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة أصابت هدفها ‏بدقة.

كان حزب الله اللبناني اعلن في وقت سابق استشهاد  4 من مجاهديه الذين ارتقوا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي..

ومن المقرر أن يزور  مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتين لبنان مطلع العام المُقبل في محاولة جديدة للقيام بوساطة هدفها تحقيق وقف لإطلاق النار.

وأشارت صحيفة الأخبار اللبنانية؛ إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة يحملها وتتضمّن نقاطاً سبقَ أن أثارها أمام مسؤولين لبنانيين، وترتكز على فكرة الترسيم البري في إطار للتفاوض من أجل إنهاء النزاع حول 13 نقطة حدودية، وانسحاب إسرائيل من القسم اللبناني لبلدة الغجر.

وذكرت الصحيفة أيضا نقلا عن مصادرها ان حراك هوكشتين «يعبّر عن رأي موجود لدى قسم من الإدارة الأميركية يسعى لمنع التصعيد، خاصة في هذا الظرف وهذا التوقيت الذي يشهد عرقلة كبيرة في المحادثات الأميركية – الإيرانية التي كانت قائمة في عمان»، فضلاً عن «الابتزاز الكبير الذي تمارسه إسرائيل على الدول الغربية من باب المستوطنين في الشمال الذين يرفضون العودة إلى مستعمراتهم إلا بعد تراجع حزب الله عن الحدود».

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