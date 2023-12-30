عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هرب بسببها إلى الإسكندرية.. محمد هنيدي: تسببت في إجهاض جارتي|فيديوجراف

صدى البلد

كشف الفنان محمد هنيدي عن ذكريات طفولته وشبابه، أثناء حلوله ضيفًا على الإعلامي محمود سعد في برنامج sold out.


 

وقال محمد هنيدي إنني تسبب فى إجهاض سيدة كانت جارة لي، بسبب أنني ارتديت قناعا مخيفا، وأثناء دخولي العمارة الخاصة بنا شاهدتني مما أدى إلى سقوطها على الأرض وفقدت الجنين . 


 

وأضاف محمد هنيدي "هذه السيدة كانت لم ترزق بأطفال على مدار سنوات طويلة ، لذا بعد أن شاهدتها تسقط على الأرض هربت إلى خالتي فى الإسكندرية لمدة شهر". 


 

وقال محمد هنيدي إن والد جده توفي  فى عمر الـ 134 ، بينما توفى جده عن عمر يناهز الـ 104 أعوام، وأن والده توفى فى عمر الـ 76 عاماً، وقال: "أنا حالياً فى مرحلة المراهقة بالنسبة لأعمارهم".


 

وكشف الفنان محمد هنيدي عن كواليس منع الجامعة الامريكية  تصوير فيلمه الشهير صعيدي فى الجامعة الأمريكية فيها، واستكمل حديثه قائلاً: "كان فيه حاجة مفهومة وقتها غلط، أن الصعيدي دا جي يتريق علي الجامعة الأمريكية، فكنا ممنوعين من التصوير فجبنا عربية بستاير سودا زي الكاميرا الخفية كدا، وكان سعيد حامد عايزني أنزل علشان ياخد المشهد يافطة الجامعة الأمريكية".


 

الجدير بالذكر أن محمد هنيدي ينتظر عرض فيلم الجواهرجي ، والذى يعود فيه للتعاون مع بطلة فيلم صعيدي فى الجامعة الامريكية ، وهي الفنانة مني زكي . 
 

فيلم «الجواهرجي» من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم ، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قيادى بالمبادرة الفلسطينية: الجدار العازل اقتطع أكثر من 70% من أراضي بيت لحم

خبيرة أبراج: الذهب الملاذ الأفضل في 2024

قيادي بـ المبادرة الوطنية الفلسطينية: الطريق بين بيت لحم والقدس مغلق

رونالدو يتربع على عرش هدافي العالم في 2023

برنامج الأغذية العالمي: نسابق الزمن لتجنب المجاعة وانهيار الخدمات في غزة

البصل والسكر والأرز.. توجيه حكومي جديد بشأن أسعار 7 سلع استراتيجية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ