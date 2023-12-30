هرب بسببها إلى الإسكندرية.. محمد هنيدي: تسببت في إجهاض جارتي|فيديوجراف

كشف الفنان محمد هنيدي عن ذكريات طفولته وشبابه، أثناء حلوله ضيفًا على الإعلامي محمود سعد في برنامج sold out.





وقال محمد هنيدي إنني تسبب فى إجهاض سيدة كانت جارة لي، بسبب أنني ارتديت قناعا مخيفا، وأثناء دخولي العمارة الخاصة بنا شاهدتني مما أدى إلى سقوطها على الأرض وفقدت الجنين .





وأضاف محمد هنيدي "هذه السيدة كانت لم ترزق بأطفال على مدار سنوات طويلة ، لذا بعد أن شاهدتها تسقط على الأرض هربت إلى خالتي فى الإسكندرية لمدة شهر".





وقال محمد هنيدي إن والد جده توفي فى عمر الـ 134 ، بينما توفى جده عن عمر يناهز الـ 104 أعوام، وأن والده توفى فى عمر الـ 76 عاماً، وقال: "أنا حالياً فى مرحلة المراهقة بالنسبة لأعمارهم".





وكشف الفنان محمد هنيدي عن كواليس منع الجامعة الامريكية تصوير فيلمه الشهير صعيدي فى الجامعة الأمريكية فيها، واستكمل حديثه قائلاً: "كان فيه حاجة مفهومة وقتها غلط، أن الصعيدي دا جي يتريق علي الجامعة الأمريكية، فكنا ممنوعين من التصوير فجبنا عربية بستاير سودا زي الكاميرا الخفية كدا، وكان سعيد حامد عايزني أنزل علشان ياخد المشهد يافطة الجامعة الأمريكية".





الجدير بالذكر أن محمد هنيدي ينتظر عرض فيلم الجواهرجي ، والذى يعود فيه للتعاون مع بطلة فيلم صعيدي فى الجامعة الامريكية ، وهي الفنانة مني زكي .



فيلم «الجواهرجي» من بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم ، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.





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