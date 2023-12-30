تصريح ناري من فيتوريا بعد إعلان قائمة مصر النهائية لأمم أفريقيا 2024

أكد روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار ستكون صعبة على جميع المنتخبات المشاركة.

وأوضح فيتوريا أن اختياراته في تشكيلة الفريق جاءت وفقًا لطريقة اللعب المناسبة، مع التطلع لأداء متميز يليق بمنتخب مصر.

وأشار إلى أنه لا يعد أي شخص بتحقيق اللقب، مؤكدًا أن الهدف هو الظهور بشكل مميز في البطولة.

وأعلنت القائمة التي ستخوض معسكر مغلق ومباراة ودية قبل المشاركة في البطولة، وضمت عددًا من اللاعبين البارعين مثل محمد صلاح ومحمد النني ومصطفى محمد، بالإضافة إلى لاعبين آخرين.