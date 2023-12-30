عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وضع رئيس الوزراء الألباني السابق سالي بيريشا قيد الإقامة الجبرية لاتهامه بالفساد

رئيس الوزراء الالباني
رئيس الوزراء الالباني السابق سالي بيريشا

أمرت محكمة في ألبانيا، اليوم السبت، بوضع رئيس الوزراء السابق سالي بيريشا قيد الإقامة الجبرية في منزله بعد اتهامات بالفساد تتعلق بالفترة التي قضاها في منصبه.

ويتهم ممثلو الادعاء بيريشا (79 عاما) باستخدام نفوذه عندما كان رئيسا للوزراء بين عامي 2005 و2009 لصالح زوج ابنته في خصخصة أراضي الدولة. ونفى بيريشا ارتكاب أي مخالفات.

ويرأس بيريشا الآن أكبر حزب معارض في ألبانيا، وهو الحزب الديمقراطي.

وقال جينك جيوكوتاج محامي بيريشا بعد قرار المحكمة 'قبلت المحكمة طلب الادعاء بتغيير إجراء سابق وأمرت الآن بالإقامة الجبرية (لبيريشا) دون إمكانية مغادرة البلاد'.

وقال جوكوتاج إن بيريشا سوف يستأنف الحكم. ونفى رئيس الوزراء السابق مزاعم الادعاء، واتهم رئيس الوزراء الحالي إيدي راما بتنفيذ هجوم سياسي لإسكات المعارضة.

ولم يقدم الادعاء بعد لائحة الاتهام النهائية.

شغل بيريشا منصب الرئيس من عام 1992 إلى عام 1997 بعد الانهيار المضطرب للشيوعية في الدولة الفقيرة الواقعة جنوب غرب البلقان، ورئيسًا للوزراء من عام 2005 إلى عام 2013.

في عام 2021، منعت الولايات المتحدة دخول بيريشا وعائلته، واتهمته وزارة الخارجية بالتورط عندما كان رئيسًا للوزراء في 'أعمال فساد' شملت استخدام سلطته لمصلحته الخاصة وإثراء أقاربه وحلفائه السياسيين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

سقوط أمطار.. بيان عاجل وتحذيرات من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

موضوعات متعلقة

معجزة.. نجاة جزائري اختبأ وسط عجلات طائرة متجة من وهران إلي فرنسا

إدارة بايدن تتخطي الكونجرس وتوافق على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 147.5 مليون دولار

وول ستريت جورنال: إسرائيل قصفت ودمرت 70% من منازل غزة

إسرائيل تغتال الصحفي الـ 106 منذ بدء عدوانها على غزة

هآرتس: يجب على إسرائيل غزو لبنان بريا

صحيفة عبرية: 2023 عام المصيبة في إسرائيل ونتنياهو أسوأ زعيم بتاريخ اليهود

الحزمة الـ 12.. الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

نداء عاجل من حماس للدول العربية للتضامن مع غزة في رأس السنة

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية: الاحتلال ارتكب 14 مجزرة خلال 24 ساعة فى غزة

أخبار الفن.. إدمان إليسا.. سر زواج ثراء جبيل بأمريكا.. غضب رانيا يوسف من أسما إبراهيم

صندوق الإسكان الاجتماعي: 15% من إجمالي برنامج المليون وحدة بأكتوبر الجديدة

مفاجأة بشأن هالاند.. جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة شيفيلد يونايتد

سلسلة استهدافات جديدة من الطيران الحربي للاحتلال على مخيم البريج

للمرة الثالثة اليوم.. حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجيش الاحتلال بجنوب لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية؟.. جدول العطلات خلال يناير 2024

أبناء النجوم يثيرون الجدل في أول ظهور| بنت ماجدة زكي تخطف الأضواء.. ابن الفيشاوى يحتفل معه بالكريسماس.. وبنات عبلة كامل يحدثن ضجة

نشرة المرأة والصحة|برج الجدي..خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024..فستان زفاف ثراء جبيل يثير ضجة على السوشيال ميديا

في ذكرى رحيل صدام حسين .. ماذا فعل لحظة اعدامه؟

فيديو

أسعار الذهب إلى أين؟.. صعود جديد لـ عيار21 ومفاجآت متوقعة الفترة القادمة

غضب رانيا يوسف ورسالة عتاب على واتساب.. أسما إبراهيم تكشف أسرار حلقة محمد مختار

مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أعتاب الأهلي في يناير «فيديوجراف»

الهجاص.. خناقة إمام عاشور ورضا عبدالله تثير السوشيال ميديا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

اﻟﻤﺰﻳﺪ