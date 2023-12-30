وضع رئيس الوزراء الألباني السابق سالي بيريشا قيد الإقامة الجبرية لاتهامه بالفساد

أمرت محكمة في ألبانيا، اليوم السبت، بوضع رئيس الوزراء السابق سالي بيريشا قيد الإقامة الجبرية في منزله بعد اتهامات بالفساد تتعلق بالفترة التي قضاها في منصبه.

ويتهم ممثلو الادعاء بيريشا (79 عاما) باستخدام نفوذه عندما كان رئيسا للوزراء بين عامي 2005 و2009 لصالح زوج ابنته في خصخصة أراضي الدولة. ونفى بيريشا ارتكاب أي مخالفات.

ويرأس بيريشا الآن أكبر حزب معارض في ألبانيا، وهو الحزب الديمقراطي.

وقال جينك جيوكوتاج محامي بيريشا بعد قرار المحكمة 'قبلت المحكمة طلب الادعاء بتغيير إجراء سابق وأمرت الآن بالإقامة الجبرية (لبيريشا) دون إمكانية مغادرة البلاد'.

وقال جوكوتاج إن بيريشا سوف يستأنف الحكم. ونفى رئيس الوزراء السابق مزاعم الادعاء، واتهم رئيس الوزراء الحالي إيدي راما بتنفيذ هجوم سياسي لإسكات المعارضة.

ولم يقدم الادعاء بعد لائحة الاتهام النهائية.

شغل بيريشا منصب الرئيس من عام 1992 إلى عام 1997 بعد الانهيار المضطرب للشيوعية في الدولة الفقيرة الواقعة جنوب غرب البلقان، ورئيسًا للوزراء من عام 2005 إلى عام 2013.

في عام 2021، منعت الولايات المتحدة دخول بيريشا وعائلته، واتهمته وزارة الخارجية بالتورط عندما كان رئيسًا للوزراء في 'أعمال فساد' شملت استخدام سلطته لمصلحته الخاصة وإثراء أقاربه وحلفائه السياسيين.