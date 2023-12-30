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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نجاح أول عرض تجريبي للتاكسي الطائر في الصين .. فيديو

التاكسي الطائر
التاكسي الطائر

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”٫ فيديو يرصد  نجاح أول عرض تجريبي للتاكسي الطائر في الصين.

وأوضحت أنه تستخدم الطائرة الطاقة الكهربائية لتقليل الأضرار البيئية، وتتميز بحجمها الصغير وحركتها القوية.

وأشارت إلى أن الطائرة من دون طيار المعتمدة لنقل الركاب EH216-S، والمعروفة أيضًا باسم التاكسي الطائر،أكملت بنجاح العرض التجريبي الأول للطيران التجاري في حديقة لووغانغ المركزية في مدينة هيفي بمقاطعة آنهوي شرقي الصين.

 

وتابعت أنه يبلغ طول الطائرة EH216-S، التي طورتها شركة EHang، وهي شركة صينية لتكنولوجيا المركبات الجوية المستقلة، 6.05 متر وارتفاعها 1.93 متر، وتبلغ سرعة طيرانها القصوى 90 كيلومترًا في الساعة.
 

وتستخدم الطائرة الطاقة الكهربائية لتقليل الأضرار البيئية، وتتميز بحجمها الصغير وحركتها القوية.
 

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