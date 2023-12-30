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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تستعد لاستقبال 210 آلاف طالب وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول

جولة تفقدية
جولة تفقدية

تفقد الدكتور  محمد عطيه البيومي نائب رئيس جامعة المنصوره اللجان الإمتحانيه بمختلف كليات الجامعه وذلك لمتابعة أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى .

تأتى الزياره فى إطار الإطمئنان علي كفاءه سير إمتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الطب، الطب البيطرى، الصيدله، الهندسه، التربيه النوعيه، السياحه والفنادق وذلك وسط إجراءات تنظيميه لضمان حسن سير أعمال الإمتحانات.

جدير بالذكر أنه تحرص جامعة المنصوره على توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، حيث يؤدي حوالى 210 ألف طالب وطالبه بمختلف المراحل الدراسيه بكليات الجامعه، والتى تستمر حتى نهاية شهر يناير 2024 وفقًا للخريطه الزمنيه للإمتحانات، كما وتناقش  مع الطلاب حول طبيعة الإمتحانات لمعرفة مدى صعوبتها، وذلك للوقوف على آية مشكلات تواجه الطلاب خلال الإمتحانات، كما وتضمنت الزياره جوله بمختلف قاعات ومدرجات الكليات.

 وإستقبل خلال الزياره  الدكتور أسامه العيان عميد كلية العلوم،  الدكتور محى العلامى عميد كلية التربيه النوعيه، الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق، الدكتورمنال عيد عميد كلية الصيدله، الدكتور شريف مسعود قائم بعمل عميد كلية الهندسه، الدكتور محسن زهران وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، الدكتورإبراهيم أحمد وكيل كلية التربيه النوعيه لشئون التعليم، الدكتور محمد زهرى وكيل كلية السياحه والفنادق لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رشا بروه وكيل كلية الصيدله لشئون التعليم والطلاب، الدكتور بسمه شومان وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، الدكتور انجى ريشه وكيل كلية الطب البيطرى لشئون التعليم والطلاب.

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