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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجآت .. خبيرة فلك توجه رسالة إلى مواليد برج الثور

برج الثور
برج الثور

اكدت رحاب منيعم خبيرة الفلك والابراج، ان اصحاب مواليد برج الثور يدعمهم المشتري وهو كوكب الحظ خاصة في النصف الثاني من العام.


وأضافت منيعم خلال لقائها ببرنامج السفيرة عزيزة، المذاع على فضائية دي أم سي، من النصف الثاني من العام وتحديدا يوم ١٩ أبريل ٢٠٢٤ سيشهد الكثير من المفاجأت ، وتغيير مفاجئ بسبب اقتران مشتري الاورانوس، فيمكن للبعض أن  يشهد تغيرات جيدة، والبعض يشهد مفاجآت غير متوقعة وليس من الشرط ان تكون مفاجآت سيئة.

برج الثور والزواج والعمل


واكملت خبيرة الأبراج، سوف تتحسن الامور في أمور الزواج، والكثير منهم سوف يغيرون نشاطهم تحديدا من يعملون بالتجارة  او لديهم بيزنيس خاص، والبعض لديه تغير في قيادة العمل او مديره.

خلى بالكوا من 9 يونيو إلى نصف يوليو

ونصحت خبيرة الأبراج مواليد برج الثور الانتباه بدأ من ٩ يونيو لنصف يوليو من المشاكل الزوجية او المشكلات مع شركاء العمل، لانهم يمتلكون العصبية في هذه الفترة.

مواليد برج الثور برج الثور الزواج الأبراج مفاجأة

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