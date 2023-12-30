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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقـ.ـتل وإصابة 7 بقصف الاحتلال الإسرائيلي على منطقة مطار حلب الدولي

صدى البلد

أعلن "المرصد السوري" ، اليوم السبت، عن مقـ.ـتل وإصابة 7 بقصف إسرائيلي لمستودعات ومقرات لميليشيات إيرانية بمنطقة مطار حلب.

أفادت شبكة العربية، في نبأ ، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة مطار حلب الدولي بـ 6 صواريخ.

كما قالت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم ، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي، شن عدة غارات على بلدة كفركلا بالإضافة إلى غارة بين بلدتي العديسه وكفركلا جنوبي البلاد.

 

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم السبت، عن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم على الحدود مع جنوب لبنان بالأسلحة المناسبة وإصابتهم إصابة مباشرة.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن هذه هي المرة الثالثة اليوم، التى يعلن فيها حزب الله مسؤوليته عن إطلاق النار على إسرائيل.

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