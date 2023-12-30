استخدام المياه الملوثة.. 4% نصيب الفلسطيني من المقدار الدولي اللازم للإنسان من الماء وهكذا تتورط إسرائيل بالجريمة

أصبح النضال من أجل الحصول على ما يكفي من المياه في غزة بالنسبة لنضال البراوي وزوجته وأطفاله الثمانية، جزءًا كبيرًا من الروتين اليومي للأسرة، وقد فرت العائلة الفلسطينية إلى رفح، بالقرب من الحدود المصرية، في الأسابيع الأخيرة مع اشتداد القتال حول منزلهم في شمال غزة، فإن مجرد ملء الحاويات بالـ 20 لترًا (5 جالونات) التي يمكنهم الحصول عليها يوميًا للشرب والطهي والاستحمام يعني الانتظار في الطابور من الصباح الباكر حتى الظهر عند نقطة توزيع المياه.

وبحسب تقرير يرصد تفاقم أزمة المياه داخل قطاع غزة نشرته صحيفة NPR الأمريكية، يكشف نضال أن هذا لا يكفي للأطفال، ولا يكفي له أو لزوجته أيضًا، ويقول: "أنا شخصياً لم أستحم منذ 20 يوماً بسبب نقص المياه"، توصي الأمم المتحدة بما لا يقل عن 50 لترًا (13 جالونًا) من الماء يوميًا للشخص الواحد لأغراض الشرب والطهي والاستحمام، لكن مثل البراوي وعائلته، يكتفي معظمهم بجزء بسيط من ذلك، وبتلك المقادير، فالفلسطيني بغزة يأخذ 4% من المقدار الدولي اللازم للإنسان الواحد من المياه وهكذا تتورط إسرائيل بالجريمة

وحتى قبل الحرب، كانت غزة تعاني من إمدادات المياه

لا يوجد في قطاع غزة أي أنهار أو بحيرات أو مصادر مياه سطحية أخرى، وفي السنوات التي سبقت الحرب، كانت مياه الاستحمام وغسيل الملابس في الأراضي الفلسطينية تأتي في معظمها من طبقة المياه الجوفية الساحلية التي أصبحت ملوثة، وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 97% من المياه القادمة من هذا المصدر لا تلبي معايير منظمة الصحة العالمية للاستهلاك البشري .

لذلك، بالنسبة لمياه الشرب، أصبحت غزة تعتمد بشكل شبه كامل على أكثر من 150 محطة لتحلية المياه تم بناؤها في العقد الماضي، وحوالي 80٪ منها يديرها القطاع الخاص، ويشتري حوالي 90% من الأسر في غزة مياه الشرب من محطات التحلية هذه، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عام 2019، كما يوفر خطا أنابيب إسرائيليان بعض المياه الصالحة للشرب، وقد تم إغلاق خطوط الأنابيب في الأسابيع القليلة الأولى من الحرب، ولكن تم إعادة تشغيلها الآن، وفقًا لمكتب تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق.

في غزة الجميع يستخدم المياه المالحة والملوثة

ووفقا لما جاء بالصحيفة الأمريكية، فإن محطة تحلية المياه الوحيدة التي لا تزال تعمل في رفح، حيث يتركز الآن معظم سكان غزة النازحين داخليا، تديرها شركة مياه إيتا، ويقول يوسف عبد السلام ياسين، مدير المصنع الأول، إن المنشأة كانت تخدم نحو 300 ألف شخص في المنطقة، ولكن منذ بداية الحرب، ارتفع عدد سكان رفح إلى 1.5 مليون نسمة مع فرارهم جنوباً هرباً من القتال، ولا نستطيع إنتاج ما يكفي من المياه لهم". "لكننا نبذل كل ما في وسعنا.

ويشير ياسين إلى نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات اللازمة لعملية تنقية المياه كثيفة الاستهلاك للطاقة، والمعروفة باسم التناضح العكسي. يأخذ النبات، وغيره من النباتات المشابهة، المياه من البحر الأبيض المتوسط، ويضخها إلى ضغط مرتفع للغاية ثم يدفعها عبر غشاء دقيق للغاية لإزالة الملح والملوثات الأخرى، وتمتلك إيتا ثلاث محطات لتحلية المياه في غزة، وهو ما يوضحه ياسين قائلا: "المحطتين الأخريين – أحدهما بالقرب من مدينة غزة والآخر في جباليا شمال غزة – غير متصلين بالإنترنت، وتعرض أحدهما للقصف، والآخر ليس لدينا أي معلومات عنه".

نقص الوقود يفاقم الأزمة

وقبل الحرب، كانت تعبر نحو 500 شاحنة يوميا إلى غزة لتوفير الوقود والإمدادات الأخرى. وفي يوم جيد الآن، وصل حوالي 100 فقط، لذلك، ليس هناك ما يكفي من الوقود للتنقل، وكان وضع المياه في غزة هشا حتى قبل بدء حرب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، وما تلاها من حرب بلا إنسانية شنتها إسرائيل في هجومها الجوي والبري اللاحق على غزة، وقد قتلت إسرائيل أكثر من 21 ألف فلسطيني، وفقًا للسلطات الصحية في غزة، وقطعت الكهرباء عن جزء كبير من قطاع غزة.

وحذرت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في وقت سابق من هذا الشهر من أن الوصول إلى المياه النظيفة أصبح محدوداً للغاية لدرجة أن "الأطفال في غزة لا يكاد يجدون قطرة واحدة للشرب"، وتقول الأونروا، وكالة الأمم المتحدة التي تقدم الإغاثة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، إن 70% من السكان يشربون المياه المالحة والملوثة.

وقد ردد هذا القلق بيدرو أروجو أجودو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، وفي ظل غياب البدائل، يقول: "بالطبع فإنهم يشربون المياه الملوثة بكل ما فيها من مخاطر، وهذه المخاطر تشمل الكوليرا وغيرها من الأمراض المنقولة بالمياه".

كيف تطورت البنية التحتية للمياه في غزة؟

وقد رصدت الصحيفة الأمريكية تطور البنية التحتية داخل قطاع غزة، حيث احتلت القوات والمستوطنون الإسرائيليون قطاع غزة من عام 1967 حتى عام 2005، عندما انسحبت إسرائيل من القطاع، ويقول ران سوكفيرين، رئيس قسم هندسة المياه في كلية كينيريت الأكاديمية الإسرائيلية، إنه عندما انسحبت إسرائيل من غزة، كانت البنية التحتية للمياه هناك في حالة جيدة، ويضيف أنه لا يزال من الممكن سحب مياه الشرب النظيفة من طبقة المياه الجوفية الساحلية، وتقوم مرافق الصرف الصحي بمعالجة مياه الصرف الصحي.

ويقول عن سكان غزة بعد رحيل إسرائيل: "لم يديروا الأمر بشكل جيد، والحكومة في غزة سمحت بحفر آلاف الآبار بشكل غير قانوني، مما أدى إلى استنفاد طبقة المياه الجوفية الساحلية، وبدون مرافق مناسبة لمعالجة النفايات، فإنها تصبح ملوثة" ويضيف: "لم يقتصر الأمر على عدم الاهتمام بضخ المياه من الآبار، بل سمحوا بتلوث المياه بمياه البحر ومياه الصرف الصحي غير المعالجة".

هكذا ساهم الاحتلال في تفاقم الأزمة

ولطالما اشتكت إسرائيل من تسرب مياه الصرف الصحي غير المعالجة عبر الحدود ورميها مباشرة في البحر، لتجرفها المياه إلى شواطئها، ولكن في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة والحظر الذي تفرضه على دخول المواد "ذات الاستخدام المزدوج" - التي تعتبر ذات تطبيقات مدنية وعسكرية على حد سواء - إلى القطاع، أصبحت صيانة مرافق مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي صعبة.

وكما ذكرت محطة NPR في العام الماضي، منعت إسرائيل استخدام الأسمنت لبناء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وقطع الغيار للحفاظ على تشغيل المحطات القائمة. وتقول إسرائيل أيضًا إن حماس تستخدم أنابيب المياه لصنع الصواريخ التي تستخدمها الحركة لاستهداف الأراضي الإسرائيلية، واعتمادا على حجم الضرر الذي لحق بمحطات تحلية المياه، قد يستغرق الأمر وقتا طويلا لإعادة تشغيل البنية التحتية للمياه في غزة مرة أخرى بعد انتهاء الحرب، كما يقول بيتر جليك، وهو زميل كبير ومؤسس مشارك لمعهد المحيط الهادئ، وهو مؤسسة فكرية غير ربحية للمياه.

وتابع: "سيتطلب الأمر الكثير من المال، فإصلاح نظام المياه في غزة لا يقتصر على إعادة المصادر إلى العمل فحسب، بل يشمل أيضًا إعادة البنية التحتية اللازمة لتوصيل المياه إلى مكانها مرة أخرى، وهذا يعني أن أنابيب المياه، والتي ربما تضررت أو دمرت الكثير منها خلال القصف الإسرائيلي، ولكن إذا لم تتضرر محطات تحلية المياه، فإن الأمر يتعلق فقط بتزويدها بالوقود حتى تتمكن من العمل، وإيصال الطاقة إليها حتى يمكن تشغيلها مرة أخرى، وحتى ذلك الحين، ستكون المساعدات الإنسانية على شكل زجاجات مياه.