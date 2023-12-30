في ذكراه .. سيد درويش يكرم فناني مصر بحفل باهر بـ الأوبرا

أقامت مؤسسة الدكتور جمال شيحه للتعليم و الثقافة و التنمية المستدامة بالتعاون مع المؤسسة الافريقية للتطوير وبناء القدرات و بالتعاون مع دار الاوبرا المصرية احتفالا كبيراً بمئوية فنان الشعب" سيد درويش " و "مئوية معهد الموسيقي العربية" بهدف احياء التراث الثقافي و الفني و ربطه بفكرة المواطنة.

أقيمت الاحتفالية علي مسرح معهد الموسيقي العربية وسط حضور كامل العدد امتلأ به المسرح عن أخره، وباشراف وتنسيق الأستاذ الدكتور " جمال شيحه " رئيس مجلس الأمناء، و الاستاذ الدكتور " حسن موسي " الأمين العام للمؤسسة الافريقية .

وتضمنت فقرات الحفل كلمات هامة منها كلمة المؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور"جمال شقرة" و كلمة للاستاذ " محمود عرفات " مدير عام معهد الموسيقي العربية، حيث تحدث عن تاريخ معهد الموسيقي العربية و دوره في اثراء الجوانب الثقافية و الفنية و القاء الضوء علي الشخصيات و النمازج الفنية عبر التاريخ، و كلمة للاستاذ " محمد درويش " حفيد فنان الشعب سيد درويش حيث تحدث عن حياة جده " سيد درويش "، بالإضافة إلى كلمة من الروائي الكبير يوسف القعيد.

شهد الحفل مشاركة الفائزين بدرع سيد درويش، حيث أحيث الفقرة الفنية بالحفل فرقة الورشة المسرحية بقيادة الفنان " حسن الجريتلي" و قام بتقديم فقرات الحفل الكاتب الصحفي " مصطفي طاهر" المحرر الثقافي في "بوابة الأهرام" ومدير تحرير مجلة فنون بهيئة الكتاب.

قامت المؤسسة يتكريم معهد الموسيقي العربية بمناسبة مرور مائة عام علي انشاءه، بمنحه درع سيد درويش وهو الدرع الذي يمنح للمرة الأولى.

وقد تسلم درع التكريم الأستاذ " محمود عرفات " مدير عام معهد الموسيقي العربية و كذلك توج اسم الموسيقار العالمي " عبده داغر " بدرع سيد درويش عن دوره في اثراء الموسيقي العربية وتسلم التكريم الاستاذ "محمد درويش " حفيد الفنان " سيد درويش".



كما توج بدرع سيد درويش كل من فرقة الورشة المسرحية و مخرج و مؤسس فرقة الورشة الفنان "حسن الجريتلي" عن احيائه لتراث فنان الشعب، والكاتب الصحفي مصطفي طاهر " عن دوره في البحث و التدقيق في تاريخ وفاة الفنان "سيد درويش" في مئويته، وعن مجمل أعماله في محور "الهوية المصرية".

وقام بتقديم الجوائز ودرع سيد دوريش كل من الاستاذ الدكتور " جمال شقرة" و الكاتب الروائي القدير "يوسف القعيد"و الدكتورة "أماني الطويل " و الكاتبة الصحفية " إيمان رسلان " و الاستاذة " أنتصار خليل " المدير التنفيذي لمؤسسة الدكتور جمال شيحه، و الاستاذ " أحمد خليل " المسئول المالي و الإداري لمؤسسة الدكتور جمال شيحة.

و قد أقيمت الاحتفالة تحت رعاية و إشراف الدكتور " خالد داغر " رئيس دار الاوبرا المصرية و مساهمة فريق كبير من دار الاوبرا تحت إدارة الأستاذة " رشا الفقي".

وقد أعلنت مؤسسة الدكتور جمال شيحه عن قيامها تخصيص و تقديم درع وجائزة سيد درويش " سنوياً بهدف احياءً التراث الثقافي و الفني المصري.