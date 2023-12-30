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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازا ببطولة كأس العالم للسلاح للشباب باليونان

أبطال القوات المسلحة
أبطال القوات المسلحة

شارك 4 لاعبين منهم لاعب من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية ضمن تشكيل المنتخب المصرى للسلاح "سيف المبارزة" والمكون من 4 لاعبين فى البطولة بمشاركة 29 دولة فى بطولة كأس العالم للسلاح للشباب تحت سن 20 سنة بدولة اليونان .

كأس العالم للسلاح للشباب

حيث حقق اللاعب محمـد محمود ياسين لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب الميدالية الذهبية بعد تغلبه على بطل إيطاليا فى المباراة النهائية .

هذا وقد أشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بهذا الإنجاز الرياضى ، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة يُحتذى بها لكل شباب الوطن.

جهاز الرياضة للقوات المسلحة

يأتي ذلك إستمراراً للنجاحات التى يحققها أبناء القوات المسلحة بمختلف الألعاب الرياضية لرفع العلم المصرى عالياً خفاقاً بمختلف المسابقات الرياضية التى يشاركون بها.

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IMG_0349
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