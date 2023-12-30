مقتل 14 شخصاً في قصف أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية

قُتل ما لا يقل عن 14 شخصاً، بينهم طفلان، في قصف أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية، السبت، بحسب وزارة الطوارئ الروسية.

ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس نقلاً عن وزارة الطوارئ الروسية أن الوفيات التي وقعت يوم السبت كانت نتيجة هجوم “ضخم” على وسط مدينة بيلغورود.

ويأتي قصف يوم السبت بعد أن شنت روسيا ليل الخميس الجمعة أكبر هجوم جوي لها على أوكرانيا منذ بدء غزوها واسع النطاق، مما أدى إلى مقتل 39 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين.

استمرت الهجمات الأوكرانية على المناطق الروسية القريبة من الحدود يوميًا تقريبًا لأكثر من عام، مما أدى في بعض الأحيان إلى سقوط ضحايا من المدنيين، ولكن إذا تم التأكد من ذلك، فهذا يعد أحد أكثر الحوادث دموية.

وقال الكرملين إنه تم إطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الهجوم الذي وقع في بيلغورود، وأمر بإرسال فريق من وزارة الصحة ورجال إنقاذ من وزارة الطوارئ إلى المدينة لمساعدة المتضررين.

وتضرر نحو 40 منشأة مدنية في المدينة جراء القصف الذي أدى إلى اندلاع 10 حرائق تم إخمادها منذ ذلك الحين.

وقالت السلطات الروسية إن بيلغورود تعرضت للقصف أيضًا ليلة الجمعة، مما أدى إلى مقتل مدني، حسبما قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف. وأضاف أن أربعة آخرين، بينهم طفل، أصيبوا.

وقال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز، إن طفلاً توفي أيضاً، السبت، نتيجة قصف أوكراني في منطقة بريانسك الروسية.

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت 32 طائرة بدون طيار أوكرانية كانت تحلق فوق مناطق بريانسك وأوريول ومورسك وموسكو، وفقًا لما نشرته وزارة الدفاع على تلغرام يوم السبت.

ولم تعلق أوكرانيا علانية على الأحداث ونادرا ما تعلن مسؤوليتها عن الهجمات على جارتها.