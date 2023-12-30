الدوري الإنجليزي |مانشستر سيتي يفوز علي شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة

فاز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0 في الجولة العشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح رودري هيرنانديز التسجيل في الدقيقة 14 بعد تمريرة من فودين، ثم أضاف جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 61.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 40 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد شيفيلد عند 9 نقاط في المركز العشرين.

وأعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن التشكيلة الرسمية للفريق المقرر لها أن تخوض مواجهة شيفيلد يونايتد بالدوري الانجليزي.

وجاءت التشكيلة كما يلي: