غانتس يبلغ المستشار الألماني بضرورة معالجة تهديد حزب الله للحدود الإسرائيلية

في مكالمة هاتفية أخيرة مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أكد بيني غانتس، وزير الحرب الإسرائيلي، على ضرورة إبعاد جماعة حزب الله اللبنانية عن الحدود الإسرائيلية. ونقل غانتس هذه الرسالة خلال مباحثاته مع المستشار شولتز، مؤكدا خطورة التهديد الذي يشكله حزب الله على دولة إسرائيل.

ذكر غانتس، الذي شارك تفاصيل المحادثة على موقع X (تويتر سابقًا)، أن إسرائيل لا تستطيع تحمل مثل هذا التهديد. وحث ألمانيا، إلى جانب المجتمع الدولي الأوسع، على لعب دور حاسم في ضمان إزالة هذا الخطر الذي يلوح في الأفق.

وشدّد وزير الحرب على الأهمية الاستراتيجية للجهود التعاونية في التصدي لتهديد حزب الله، مما يشير إلى الحاجة إلى عمل جماعي لحماية الاستقرار الإقليمي والعالمي. كما أثار غانتس مخاوف بشأن التهديد المتصاعد الذي يشكله محور الإرهاب الذي تقوده إيران، مؤكدا على تأثيره المحتمل على الاستقرار العالمي، وخاصة في مناطق مثل البحر الأحمر وما وراءه.

تؤكد المحادثة بين غانتس والمستشار شولتز الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إسرائيل لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة وإشراك المجتمع الدولي في تخفيف التهديدات التي تشكلها الجماعات المسلحة. تعكس هذه الدعوة التعقيدات المستمرة في الشرق الأوسط والمسؤولية المشتركة للدول للتعاون في تعزيز السلام والأمن.