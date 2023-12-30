البابا تواضروس: الاعتدال فى "السوشيال ميديا" مطلوب .. وساعة واحدة يوميا تكفي

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن "السوشيال ميديا" وسيلة لفائدة الإنسان وسوء استخدامها أحد عيوبها.

أكد قداسة البابا تواضروس خلال حواره مع برنامج “ …..” المذاع عبر قناة “سى بى سى” تقديم الإعلامية قصواء الخلالى، أن الاعتدال فى "السوشيال ميديا" مطلوب وساعة واحدة يوميًا تكفي.

اختراع "الموبايل"

وتابع البابا تواضروس: "السوشيال ميديا" أصابت الإنسان في مقتل ومنذ اختراع "الموبايل" انتهى عصر المشاعر الإنسانية.

وأشار القداسة البابا تواضروس إلى أن "السوشيال ميديا" سوق مفتوح لا رقابة عليه وينبغي تعليم أبنائنا كيفية الاختيار.