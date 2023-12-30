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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيويورك تايمز: الطيارون الإسرائيليون استخدموا «تيليجرام» لتحديد الأهداف بعد هجوم حماس

أرشيفية
أرشيفية

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تحقيقا اليوم السبت، حول هجوم حركة حماس المفاجئ الذي وقع في 7 أكتوبر والذي تناول عدم استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب التحقيق، لم يكن لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة منظمة للرد على الهجوم، وكان الجنود يتواصلون عبر تطبيق WhatsApp ويستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي لاختيار أهداف في الميدان.

ووفقا للصحيفة الأمريكية فقد طلب من طياري المروحيات اختيار الأهداف بناء على المنشورات الإعلامية وقنوات تيلجرام.

ومن بين أمور أخرى، تم وصف كيفية وصول قوات وحدة ماجلان إلى مراكز المعارك، عندما لم تكن لديها مهام محددة.

وقالت الصحيفة أنهم تلقوا المساعدة من سكان المستوطنات الذين تابعوا فيديوهات حماس على وسائل التواصل الاجتماعي، وقاموا بتمرير المعلومات إلى القوات.

وفي حالة أخرى، قالت الصحيفة إن الجنود قاموا بجمع المعلومات بأنفسهم. وطلب قائد الفريق من الطيارين على متن طائرة هليكوبتر اختيار الأهداف بناءً على المعلومات التي ظهرت في التقارير الإخبارية وقنوات تيلجرام.

وفي التحقيق، اعترف جنود تمت مقابلتهم، بحسب الصحيفة، بأنه لم يكن هناك أي تحضير أو تدريب لسيناريو الهجوم الجماعي لمقاتلي حماس في مستوطنات الغلاف.

وأوضح أنه حتى وقت الهجوم، لم تكن العديد من القوات تدرك حجم الحدث، فقد انطلقت قوات ووحدات خاصة إلى بؤر الحادث أو تم استدعاؤها للوصول إلى الجنوب مجهزة بمعدات أساسية إلى حد ما.

وحتى في وقت الهجوم، قدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حماس تمكنت من الاختراق في أماكن قليلة على طول السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل. وفي الواقع، كان هناك أكثر من 30 ثغرة تسلل مقتلي كتائب القسام من خلالها إلى الغلاف.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز أن الشاباك كان أيضًا في وضع يائس، ودعا رئيس الشاباك رونان بار جميع القوات المدربة التي لديها أسلحة إلى النزول جنوبًا.

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