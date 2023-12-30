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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إكسترا نيوز تعرض تقريرا بعنوان "حياة كريمة.. مبادرة رئاسية للمواطنين"

حياة كريمة
حياة كريمة

استعرضت قناة إكسترا نيوز تقريرًا بعنوان "حياة كريمة.. مبادرة رئاسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين" حيث استطاعت رسم ملامحها على خريطة مصر خلال أعوام قليلة.

ففي الثاني من يناير 2019، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري شكلًا ومضمونًا؛ لتحسين حياة الأسر الأكثر احتياجًا.

وقالت الدكتورة مروة الفخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة خلال التقرير، إن حياة كريمة كانت حلمًا للمصريين، متابعة: "مجموعة شباب كان حلمهم تغيير البلد وتوفير نفس الفرصة في الحياة لجميع المواطنين في ربوع مصر".

وأضافت أن هؤلاء الشباب تفاجئوا بوجود قيادة سياسية سمعت لهم وفتحت الباب وجمعتهم، ووجدوا تجاوبًا مع أحلامهم وكان لا بد وضع استراتيجية لتنفيذ هذا العمل.

فيما أكد اللواء وائل شوقي، مستشار العلاقات الخارجية بمؤسسة حياة كريمة، أن الدولة متمثلة في القيادة السياسية استهدفت تنفيذ المشروع القومي حياة كريمة على 3 مراحل، وتم تحديد عدد من القرى في كل مرحلة، حيث يتم العمل في الأساس على البنية التحتية وتطويرها.

وأشار إلى أن المشروع شمل العشوائيات أيضًا، موضحًا أن المؤسسة تعمل أيضًا على محور بناء الإنسان من خلال زيادة الوعي المجتمعي والصحي والنفسي والرياضي.

وقالت بثينة مصطفى، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة: "هناك 45 ألف متطوع في حياة كريمة يعملون على الأرض للارتقاء بمعيشة المواطن، وتوفير حياة كريمة له في المجالات كافة".

وتابعت: "نقدم ذلك من خلال قطاعات مختلفة تعمل عليها المؤسسة لتغطية الدعم في مجال التعليم ونشر الثقافة والوعي".

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