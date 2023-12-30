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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

منذ بدء المعركة البرية| كتائب «أبوعلى مصطفى» تعلن تدمير 95 آلية للاحتلال

صدى البلد

قال الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية كتائب "أبو علي مصطفى"، أبو جمال، اليوم السبت، إن مجاهدي المقاومة دمروا 95 آلية لجيش الاحتلال منذ بدء المعركة البرية في قطاع غزة.

وأعلن الاستيلاء على حاسوب محمول ومعلومات وفلاشات من فرقة غزة بجيش الاحتلال.

 

وأعلن أبو جمال مقتل أسير "إسرائيلي" كان في قبضتها بعد هجوم من قوة تابعة للاحتلال الصهيوني.

 

واشتبكت كتائب "أبو علي مصطفى" مع عناصر القوة من قوات الاحتلال التي حاولت تحرير الضابط وتدخل الطيران الحربي وقصف المكان فقتل الضابط.

وأكد أبو جمال أن هناك صورة للضابط الصهيوني المقتول وصورة النقالة التي تركتها القوة الخاصة خلفها.

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