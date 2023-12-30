حادث دهس.. إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جنوب الخليل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة، جراء حادث دهس عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح حرجة في اشتباكات في قطاع غزة.

ومن جانبها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ، اليوم السبت، عن تمكن مجاهدوها من إيقاع قوة راجلة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح والدرج بكمين محكم وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أعلنت حركة سرايا القدس عن استهداف آلية عسكرية صهيونية بعبوة ناسفة وتم تدميرها بالكامل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ودكت سرايا القدس التحشدات العسكرية بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 محيط منطقة المحطة وشارع 5 في خانيونس.