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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطينى: 900 ألف طفل مُعرض للجفاف والجوع

فلسطين
فلسطين

قالت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة لا يوصف سوى بـ"الكارثي"، بسبب النقص الحاد في مقومات الحياة والعيش في القطاع.

وأضافت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن 90% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين، مشيرة إلى أن 30% منهم يفترشون الشارع، مضيفة أن قدوم فصل الشتاء يزيد من معاناة الأطفال وكبار السن وكل الشعب الغزاوي.

ونوهت، بأن أجواء الشتاء زادت من الأمراض التنفسية بين النازحين، وهذا يساهم بشكل كبير في زيادة سرعة انتشار الأمراض التنفسية والصدرية، بالإضافة إلى أن 900 ألف طفل فلسطيني معرض للجفاف والجوع، فضلًا عن وجود 50 ألف حامل تعيش في مراكز الإيواء تعاني من نقص الغذاء والدواء.

كما أشارت إلى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل لقطاع غزة، تدخل بنسب شحيحة، لا تكفي حتى 10% من احتياجات سكان القطاع، فكل هذا ينذر بكارثة حقيقية على أرض الواقع.

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