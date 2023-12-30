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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| دعاء دخول السنة الجديدة 2024.. اللهم إني أسألك خيرها ورزقها .. غنى أمام الكعبة لأم كلثوم .. أول رد من مصري أثار الجدل عبر السوشيال ميديا

النشرة الدينية
النشرة الدينية

موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية بالإضافة إلى العديد من الأخبار المهمة من المؤسسات الدينية في مصر، نرصد أبرزها في التقرير التالي: 

دعاء دخول السنة الجديدة 2024.. اللهم إني أسألك خيرها ورزقها
 

غنى أمام الكعبة لأم كلثوم..أول رد من مصري أثار الجدل عبر السوشيال ميديا
 

 

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دعاء دخول السنة الجديدة 2024 دعاء دخول السنة الجديدة النشرة الدينية

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