النشرة الدينية| دعاء دخول السنة الجديدة 2024.. اللهم إني أسألك خيرها ورزقها .. غنى أمام الكعبة لأم كلثوم .. أول رد من مصري أثار الجدل عبر السوشيال ميديا

موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية بالإضافة إلى العديد من الأخبار المهمة من المؤسسات الدينية في مصر، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

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