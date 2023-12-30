في دور الانعقاد الرابع.. برلماني يزف خبرًا سارًا بشأن قانون نقابة التجاريين

أكد النائب محمود سامي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن التقرير الخاصة بـ قانون نقابة التجاريين، سيطرح في جلسة عامة خلال الفترة المقبلة، وأن ذلك بعد عمل بعض التعديلات على مشروع القانون المقدم من بعض أعضاء المجلس.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه في القريب العاجل سيتم مناقشة القانون، وبعد ذلك سيرفع لـ مجلس النواب.

ولفت إلى أن قانون نقابة التجاريين، يوضع على رأس وأولوية الاهتمامات بدور الانعقاد الرابع بالمجلس، وأن الحكومة تفي بوعدها بشأن هذا القانون فهو سيناقش في مجلس الشيوخ وبعد ذلك يرسل لـ مجلس النواب.