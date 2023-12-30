السفيرة منى عمر: السودان يشهد مأساة حقيقية.. فيديو

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ما يحدث في السودان مأساة حقيقية.

أضافت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "ما يحدث في السودان قد يكون قريب لما يحدث في غزة، لأن أعداد النازحين وصلوا لـ7 مليون مواطن مؤخرا، وهناك قتال وعنف جنسي وتهجير قسري واغتصاب".

أشارت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق،: "هناك تدمير للبنية التحتية في السودان، ولا يوجد مياه ولا أكل ولا كهرباء"، موضحه: "الوضع في السودان صعب جدا".

