جيش الاحتلال: سلاح الجو شن سلسلة غارات على منطقة كفركلا جنوب لبنان

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية والطائرات مواقع عدة في جنوب لبنان، منها كفر كلا فيما أعلن المجلس الأعلى للبلدات الإسرائيلية في الجليل الأعلى إغلاق كل الطرق ومداخل البلدات بسبب تواصل قصف حزب الله اللبناني.

وقال جيش الاحتلال إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات استهدفت محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع عدة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب إنه جدد عمليات قصفه لمناطق جنوب لبنان عقب تنفيذه خلال ساعات الليل قصفا بالمدفعية ضد بلدة يارون.

وأضاف أن طائرات مقاتلة من سلاح الجو هاجمت خلال الليل والصباح سلسلة من أهداف منظمة حزب الله في لبنان.

وتابع جيش الاحتلال أنه هاجم "مباني عسكرية وبنى تحتية عملياتية" لحزب الله، دون تحديد المواقع.