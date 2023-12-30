فورين أفيرز: عدوان إسرائيل المستمر في غزة يثير المخاوف بشأن التحالف الأمريكي

تتصارع إسرائيل مع عواقب ما يسميه الكثيرون أهم فشل استخباراتي وعملياتي في تاريخها الممتد 75 عامًا.

خلفت الغارة التي شنتها حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر خسائر فادحة، حيث قُتل ما يقرب من 1200 شخص، وأصيب الآلاف، وتشريد مئات الآلاف.

إن التزام نتنياهو بمواصلة الحرب، التي تدخل الآن شهرها الثالث، يفرض تحديات ليس فقط على الجبهة العسكرية، بل أيضاً على صعيد العلاقات الدبلوماسية المتوترة.

يسلط مقال شالوم ليبنر في مجلة فورين أفيرز الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه الولايات المتحدة في تقديم الدعم لإسرائيل. ومع ظهور الفجوات بين المواقف الأمريكية والإسرائيلية، تتزايد المخاوف بشأن التأثير المحتمل على التحالف الأساسي بين البلدين.

وفي حين أعربت إدارة بايدن عن دعمها القوي لإسرائيل، فقد أظهرت أيضًا عدم رضاها عن بعض السياسات المحلية، مما يضيف طبقة من التعقيد إلى العلاقة.

يؤكد التقرير أن قدرة إسرائيل على متابعة أهدافها الحربية مشروطة بالحفاظ على دعم الولايات المتحدة. ومع استمرار الصراع، تواجه إسرائيل مهمة حساسة تتمثل في إدارة الحملة العسكرية، ومعالجة التحديات السياسية الداخلية، وإيجاد حل للصراع الطويل الأمد مع الفلسطينيين. ويؤكد المقال على حاجة إسرائيل إلى التعامل مع هذه التعقيدات بحكمة لضمان استمرارية تحالفها مع الولايات المتحدة.