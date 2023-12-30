ترجمة أفكار الشباب إلى مشروعات تنموية .. كيف نجحت الجامعات في إحداث نقلة حضارية بسواعد أبنائها

ابو الدهب: الحاضنات التكنولوجية تساهم في خلق وظائف وتحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة

كشك: الأفكار والمشروعات البحثية المتميزة لها دور في توطين الصناعة الوطنية

كشك: الجامعة حصلت على دعم لـ 7 مشروعات مُتميزة وابتكارية

تحرص الجامعات المصرية على احتضان الشباب والعمل على تطبيق أفكارهم وترجمتها الي مشاريع حقيقة على أرض الواقع، والعمل علي رعاية المبتكرين والمبدعين والنوابغ من الشباب ذلك تقوم الجامعات دائمآ بالبحث عن طلابها المبدعين وتعمل علي صقل مهاراتهم وخبراتهم، وتطوير أفكارهم ومشروعاتهم البحثية والاستفادة منها فى مشروعات التنمية المستدامة، (رؤية مصر 2030).

تبذل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر في السنوات الأخيرة جهودآ كبيره حيث تسعي جاهده على العمل على الربط بين البحث العلمى والصناعة وتنمية المجتمع، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والابتكار المصرية، وإطلاق المبادرات التى من شأنها تطوير المنظومة البحثية.

عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علي الاستثمار بأبنائها الشباب من خلال دعم مبادرتهم بهدف تعزيز دورهم بالمجتمع، من خلال البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتبحث الحضانات التكنولوجية دائما عن الأفكار التي تخدم الاقتصاد المصري وبها استدامة.

وتهدف الحضانات التكنولوجية الى دعم الأفكار التكنولوجية الواعدة والتي تكون قابلة للتحول لشركات ناشئة، إيمانًا منها بضرورة خلق مناخ داعم للمبتكرين والمبدعين من شباب الباحثين، حيث أخذت على عاتقها مهمة احتضان الشباب ومبادراته من خلال الحضانات التكنولوجية الذي يتم فيه تنمية قدرات الطلبة وتشجعيهم لبناء كيان خاص بهم وتجسيد أحلامهم على أرض الواقع عن طريق دعم فكرة العمل الحر بمجال المشاريع الحرفية والصناعية

وتوفر الجامعات للحضانات التكنولوجية المرونة في رعاية الابحاث العلمية وتحويلها إلى مشروعات ناجحة، من خلال الاعتماد على البنية الأساسية لهذه الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والخبراء في مجالاتهم لتحقيق العمل الريادي.

قال الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الأفكار والمشروعات البحثية المتميزة لها دور في توطين الصناعة الوطنية، وحل مشكلات المجتمع، والمساهمة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المعاصرة؛ لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وطموحات الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن العلم والتكنولوجيا يمثلان عجلة التقدم في مختلف المجالات والتي خلقتها التطورات التكنولوجية المتلاحقة خاصة في المجال الصناعي، مشيرًا إلى أهمية توجيه المشروعات التطبيقية لخدمة الصناعة والاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة وتنافسية الدولة.

أكد حرص الجامعة على تحقيق التكامل والشمول بين جميع المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية والتدريبية ومجالات خدمة المجتمع، وربط البحوث العلمية والمشروعات الطلابية بمجتمع الأعمال والصناعة واحتياجات المجتمع، من خلال بناء منظومة مُستدامة ؛ لتطوير مجالات التعلم والتعليم،البحث والتطوير، الإبتكار وريادة الأعمال،من خلال برامج تكنولوجية معاصرة متميزة ومرنة يمكن تعديلها لتناسب سوق العمل ،وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهج الجدارات ورقمنة المحتوى التعليمى.

واشار الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية أن الجامعة حصلت على دعم لـ 7 مشروعات مُتميزة وابتكارية، ومشروع إنشاء نظام داخلى للجودة داخل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، كما وقعت عقدًا لإنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة، وكذلك فازت الجامعة بتأهيل معملي اختبارات الكابلات الكهربائية والإختبارات الميكانيكية للمواد للإعتماد الدولى، كما افتتحت الجامعة وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان ودعم ذوى الإعاقة، بالإضافة الى وحدة السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن الانضمام لتحالف إقليم الدلتا الذي يضم 14 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة واتحاد الصناعات المصرية وعدد من شركاء القطاع الخاص، كما وقعت الجامعة عدة بروتوكولات تعاون مع جهات صناعية، وكذلك استقبلت الجامعة زيارات تبادلية مع عدد من الشركاء على المستوى الدولي، والمشاركة في العديد من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل والمعسكرات، وتنظيم زيارات علمية ميدانية للطلاب؛ لتعزيز قدرات الطلاب ومهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وفي إطار متصل قال الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الحاضنات التكنولوجية تعتبر أحد الأذرع التنفيذية لدعم الابتكار وريادة الأعمال حيث تعمل على تحويل مخرجات البحوث التطبيقية من نماذج أولية إلى منتجات نهائية يتم تطويرها وتسويقها عن طريق الشركات الناشئة المحتضنة بجامعة حلوان مما يساهم في خلق وظائف وتحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة لتحقيق استراتيجية مصر 2030.

وأشار أبو الدهب أن توظيف مخرجات البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وتحويلها إلى منتجات وخدمات، يمثل أحد المجالات ذات الأولوية للجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث انه تشرف جامعة حلوان علي تبني مشروعين هما "حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية" Biocluster برئاسة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور إيهاب عبد الرؤوف عيسوي الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة حلوان و مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

و "حاضنة جامعة حلوان للأثاث المصري" HUTI-EF برئاسة الباحث الرئيسي للمشروع الدكتورة مها الحلبي الأستاذ ورئيس قسم التصميم الداخلي والأثاث الاسبق.