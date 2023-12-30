نتنياهو: إسرائيل مُمتنة للدعم الأمريكي وسط العدوان على غزة

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان رسمي صدر اليوم، عن امتنانه للولايات المتحدة لدعمها خلال العدوان المستمر في غزة. وقد أوجز البيان، الذي صدر على خلفية العدوان الإسرائيلي، إنجازات إسرائيل الحالية وتحدياتها والتزامها الثابت بأهدافها.

واعترف رئيس الوزراء نتنياهو بالخسائر الكبيرة التي خلفها الصراع، مشيراً إلى النجاحات والثمن المؤلم الذي دفعته إسرائيل. فالحرب، بحسب نتنياهو، تجري على قدم وساق، وتتطلب وقتاً إضافياً لتحقيق أهدافها.

وأكد سياسته الواضحة في مواصلة القتال حتى استكمال كافة الأهداف، مؤكدا على تعقيد المعركة الممتدة فوق الأرض وتحتها.

ومسلطا الضوء على فعالية القوات الإسرائيلية، أعلن نتنياهو عن القضاء على أكثر من 8000 عضو في حماس. واعترف رئيس الوزراء بمواجهة ضغوط دولية وسط الحملة العسكرية المستمرة، لكنه أكد من جديد التزام إسرائيل باستعادة الأمن على الجبهتين الشمالية والجنوبية، مما يسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم.

وأعرب نتنياهو عن تقديره لدعم الولايات المتحدة، واعترف على وجه التحديد بتوفير أسلحة إضافية والدور الذي لعبه مجلس الأمن. كما وجه البيان تحذيرا شديد اللهجة لحزب الله، محذرا من أي توسيع للصراع، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى ضربات غير مسبوقة.

علاوة على ذلك، كرر نتنياهو جهود إسرائيل المستمرة ضد إيران، مشددًا على التهديد المحتمل الذي يشكله حصول طهران على سلاح نووي. وشدد البيان على تصميم إسرائيل على مواجهة التهديد الإيراني على كافة الجبهات.

واختتم البيان الرسمي بطمأنة الجمهور الإسرائيلي، مؤكدا التزام الحكومة بسلامتهم وأمنهم. وتعهد رئيس الوزراء بالعمل بلا كلل حتى تحقيق أهداف الحرب المعلنة، معترفًا بالتعقيدات والتحديات المستمرة التي تواجهها الأمة في السعي لتحقيق السلام والأمن الدائمين.