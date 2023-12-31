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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الدستور ألزم الدولة بأخذ التدابير اللازمة للحفاظ على الفضاء المعلوماتي

الدكتور فرج الخلفاوي
الدكتور فرج الخلفاوي

طالب الدكتور فرج الخلفاوي، متخصص في جرائم تطبيقات المراهنات، بتشريع للتصدي للجرائم الإلكترونية.

 

وقال الدكتور فرج الخلفاوي، متخصص في جرائم تطبيقات المراهنات، خلال حواره ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "المشرع المصري في بداية عام 2014 كان لديه نظره ثاقبة، وقال إن أمن الفضاء المعلوماتي يعتبر جزء لا يتجزأ من الاقتصاد والأمن القومي".

 

وأضاف: "المشرع المصري في عام 2014 كان لديه نظرة مستقبلية أن الوضع أصبح خطير"، لافتا إلى أن المادة 31 من الدستور أقرت أن الفضاء المعلوماتي أصبح جزء لا يتجزأ من الاقتصاد والأمن القومي.

 

وأشار إلى أنه تم اعتبار الفضاء المعلوماتي جزء من الاقتصاد لأنه سيؤثر على الناحية الاقتصادية بكل جوانبها، موضحا أن "الدستور ألزم الدولة بأخذ التدابير اللازمة للحفاظ على الفضاء المعلوماتي".

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