سماء أمريكا تشتكي والآثار الصحية غير مسبوقة| حرائق المناخ بصيف 2023 ظاهرة كارثية يجب مواجهتها.. وهذه قصصها المؤلمة

خلال صيف 2023، استيقظ الملايين من الناس في جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة في صباح أحد أيام شهر يونيو على سماء برتقالية مروعة ودخان حرائق الغابات الكثيف الخانق، وكذلك غطت حرائق الغابات الكندية الهائلة وسط وشرق أمريكا الشمالية بالدخان الذي استمر متقطعًا لعدة أشهر، مما أدى إلى إرسال مئات الأشخاص إلى المستشفى.

وربما ضجت السماء مما فعله البشر بها خلال 2023، وربما تشتكي الآثار الكارثية للحرائق التي ملأت أجوائها حول العالم، فقد سلط الدخان غير المسبوق، الذي ظهر في أجزاء من البلاد حيث لم تكن هناك مشكلة من قبل، الضوء على المخاطر الصحية المتزايدة التي لا مفر منها الناجمة عن القضايا المتعلقة بالمناخ، وأظهر ذلك المدى الذي يجب أن تقطعه العديد من الأماكن لمساعدة الناس على حماية أنفسهم من المخاطر.

دخان حرائق الغابات أكثر سمية على الهواء من مصادر أخرى

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة NPR الأمريكية، تقول كريستي إيبي، خبيرة المناخ والصحة في جامعة واشنطن: "يظهر البحث بوضوح أن دخان حرائق الغابات أكثر سمية من تلوث الهواء من مصادر أخرى، وهذا العام أكد أهمية فهم تلك المخاطر، لكنه كشف أيضًا عن فجوات في الفهم الحالي، فعلى سبيل المثال، لا يزال من غير الواضح كيف يمكن أن يؤثر التعرض الشديد على الصحة لسنوات قادمة.

ولا يقتصر آثار الدخان على أماكن الحرائق فقط، حيث يوجد توسع كبير لتلك الآثار، وقد وصل الدخان الناتج عن حرائق الغابات الكندية على سبيل المثال، إلى ما هو أبعد من واشنطن العاصمة هذا الصيف، ولا تزال الآثار الطويلة الأمد للتعرض للدخان، أو مدى سوء الدخان الكثيف مقارنة بالظروف المعتدلة، أسئلة مفتوحة، ولذلك يرى الخبراء أن العالم مازال يتحرك ببطء نحو الاعتراف بأن حرائق الغابات ودخانها أكثر خطورة على البشرية مما كان يدركه الجميع.

سنة السماء البرتقالية

في شهر مارس، بدأت حرائق الغابات تشتعل في جميع أنحاء كندا، وفي غضون أشهر أتت على أكثر من 45 مليون فدان، وهو أكبر عدد مسجل على الإطلاق في البلاد، ومن المحتمل أن تكون الحرائق قد دفعت إلى تلك الحدود المتطرفة الجديدة بسبب تغير المناخ الذي يسببه الإنسان، حيث كان الطقس الحار والجاف الذي استقر في جميع أنحاء البلاد، مما زاد من خطر حرائق الغابات، أكثر احتمالا مرتين بسبب تغير المناخ ، وذلك وفقا لمجموعة World Weather Attribution، الباحثون الذين يقومون بسرعة بتقييم العلاقة بين تغير المناخ والطقس المتطرف، وبشكل عام، أدى تغير المناخ الناجم عن الوقود الأحفوري إلى جعل حرائق الغابات أكبر وأكثر كثافة ، وبالتالي أكثر دخانًا.

وانتشر الدخان المتصاعد من الحرائق الكندية إلى الجنوب حتى فلوريدا وأظلم السماء في ولاية أيوا، وفي أواخر يونيو، طفت بقايا الدخان حتى أوروبا، ومرت موجات من الدخان فوق أمريكا الشمالية لأسابيع، مما عرَّض الملايين لمزيج خطير من جزيئات السخام الصغيرة والرماد والغازات الضارة، ويقول سكوت فيندورف، عالم الجيولوجيا بجامعة ستانفورد، ومقره في كاليفورنيا: "نحن جميعًا هنا في الغرب ندرك تمامًا حرائق الغابات منذ بعض الوقت، ولكن هذا العام، انتشر الوعي بين الناس في وسط البلاد والساحل الشرقي، فقد فهموا حقًا ما نواجهه الآن، وأنهم لم يسلموا منه أيضًا".

ما مدى سوء الدخان؟

ووفقا لتقرير الصحيفة الأمريكية، ففي أوائل يونيو، وصل مؤشر جودة الهواء في مدينة نيويورك إلى 460 لمتوسط ​​اليوم بأكمله، وتقيس مؤشرات جودة الهواء تلوث الهواء: كلما زاد الرقم، كلما كان التلوث أسوأ، وقد صدم هذا الرقم الأطباء والخبراء الطبيين، وكان الرقم القياسي اليومي السابق، منذ عام 2003، هو 86 - وهو ما تعتبره وكالة حماية البيئة غير صحي إلى حد ما، ولكن خلال حدث الدخان، كانت جودة الهواء في نيويورك تقريبًا أعلى من مخطط وكالة حماية البيئة، إلى حد كبير في المجال الذي تعتبره "حالة طوارئ".

وقد أرسل الدخان مئات الأشخاص إلى غرف الطوارئ في نيويورك وخارجها، حيث ارتفعت الزيارات المرتبطة بالربو في جميع أنحاء الولاية بأكثر من 80% في 7 يونيو ، وهو أسوأ يوم للتدخين؛ وفي مدينة نيويورك، استقبلت أقسام الطوارئ مرضى الجهاز التنفسي بنسبة 44٪ أكثر من المعتاد على مدار الأسبوع الأكثر تدخينًا، ويمكن أن تكون جزيئات التلوث الصغيرة الموجودة في الدخان أصغر بعشر مرات من عرض شعرة الإنسان، وهي صغيرة جدًا بحيث يمكنها العبور إلى مجرى الدم بمجرد استنشاقها، وبعد ذلك، يتفاعل الجهاز المناعي في الجسم، مما يؤدي إلى استجابة التهابية مماثلة لتلك التي تظهر لدى مدخني السجائر.

ليس الرئتين فقط

والدخان يجعل مشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو أسوأ، ولكن نظرًا لأن الجزيئات الدقيقة الموجودة في الدخان تخترق الرئتين، فإنها يمكن أن تؤذي أيضًا أجزاء أخرى من الجسم، ويقول سام هيفت نيل، وهو عالم في جامعة ستانفورد يدرس تأثيرات دخان حرائق الغابات: "يمكن أن يتأثر نظام الدورة الدموية. ويمكن أن تصاب بالصداع. وتكون النوبات القلبية والسكتات الدماغية أكثر شيوعًا في الأيام المليئة بالدخان، ولا يقتصر الأمر على الأشخاص الذين يعانون من الظروف الموجودة مسبقًا، على الرغم من أنهم معرضون للخطر بشكل خاص، وكذلك الأطفال والنساء الحوامل".

ويقول كاي تشين، خبير المناخ والصحة في جامعة ييل، الذي قاد دراسة قسم الطوارئ في نيويورك التي وجدت زيادة في الزيارات خلال الأسبوع المليء بالدخان: "إنها أزمة صحية حقا، ولا تزال الآثار الطويلة الأمد للتعرض للدخان، أو مدى سوء الدخان الكثيف مقارنة بالظروف المعتدلة، أسئلة مفتوحة، لكننا نتحرك ببطء نحو الاعتراف بأن حرائق الغابات ودخانها أكثر خطورة علينا مما كنا ندركه".

التركيبة المتغيرة لدخان حرائق الغابات

وتعود هذه السمية جزئيًا إلى التركيبة المتغيرة لدخان حرائق الغابات، فلم تعد حرائق الغابات تقتصر على المناطق المشجرة أو الأراضي العشبية، حيث تحرق معظم النباتات، والآن، بينما تشتعل الحرائق الهائلة في المجتمعات البشرية، فإنها تحرق المواد الاصطناعية مثل المواد العازلة للمساكن، أو المواد البلاستيكية، أو السيارات، ويُظهر العمل الأخير لوكالة حماية البيئة أن الدخان الذي يحتوي على تلك المواد يؤدي إلى مزيد من الالتهابات ومشاكل الرئة والطفرات الجينية في الفئران المعرضة لها.

وقد عثر فيندورف وزملاؤه على آثار للكروم سداسي التكافؤ في رماد حرائق الغابات في شمال كاليفورنيا من حرائق عامي 2019 و2020، والمعدن، المعروف باسم "مادة إيرين بروكوفيتش الكيميائية"، هو مادة مسرطنة معروفة؛ وقد أصبحت بروكوفيتش مشهورة في التسعينيات بسبب قتالها إحدى شركات المرافق في كاليفورنيا لتلويث المياه الجوفية في مدينتها بالمعدن المسبب للسرطان، ويوجد الكروم بشكل طبيعي في بعض الصخور والتربة، ولكن عند تسخينه إلى درجات حرارة مميزة لحرائق الغابات الشديدة، فإنه يتحول إلى شكله السام، ويقول الباحثون إنه من المحتمل أن يكون موجودًا في أعمدة الدخان التي تنفسها الناس في جميع أنحاء كاليفورنيا خلال تلك الحرائق.

صدمة مؤلف الدراسة من آثار الدخان

وكان فيندورف، مؤلف الدراسة التي أجريت في شهر ديسمبر، منزعجاً من النتائج التي توصل إليها، ففي السابق، كان يتعامل مع مخاطر التدخين باستخفاف، وقد ذهب للركض في الخارج عندما كان الجو مليئًا بالدخان، ولم يشعر بالحاجة إلى وضع قناع لتصفية الجسيمات إلا إذا كان الدخان كثيفًا، ويقول: "الآن، بعد أن أصبحت لدي معرفة جديدة بما هو موجود في هذه المادة الجسيمية، أصبحت حساباتي مختلفة تمامًا، فسوف أرتدي قناع N95 في وقت أبكر بكثير مما كنت سأرتديه في الماضي".

فالمخاطر الصحية للدخان مرتفعة بشكل خاص بالنسبة للأطفال، وإنهم يتنفسون دخانًا أكثر ضررًا مع كل نفس مقارنة بالبالغين، ولكن التأثيرات طويلة المدى على نموها وتطورها لا تزال غير معروفة، ونظرًا لتطور العلوم وزيادة مخاطر حرائق الغابات والدخان، يقول فيندورف إن الوقت قد حان للتفكير جديًا في كيفية حماية الناس على المدى القصير، حيث يمكن للأشخاص تقليل مخاطرهم الشخصية من خلال ارتداء أقنعة N95 المصفاة للجسيمات وتنقية الهواء الداخلي، ولكنه يقول إن الجهود طويلة المدى للحد من حرائق الغابات المتفجرة شديدة الشدة - تلك التي تنتج أكبر قدر من الدخان - ضرورية أيضًا.

ويوضح فيندورف أن الحروق الخاضعة للرقابة يمكن أن تساعد في تقليل المواد الإضافية القابلة للحرق في الغابات، مما يجعل حرائق الغابات المتفجرة أقل احتمالا، وتابع : "إذا كنا نتحكم حقًا في شدة الحرائق، من خلال التحكم في الحروق، فقد ينتهي الأمر إلى أن يكون ذلك بمثابة مكافأة كبيرة من حيث العواقب الصحية لدينا، فالاستراتيجية الرئيسية الأخرى تتمثل في وقف اشتداد حرائق الغابات: تغير المناخ الذي يسببه الإنسان".