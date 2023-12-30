أسامة كمال: دور مصر الفاعل لوقف الحرب على غزة أفضل من المتاجرة بالكلام

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن مصر مصممة على دورها في مواجهة الحرب على غزة من مساعدات إنسانية ومساعدات دبلوماسية لوقف إطلاق النار من قبل الاحتلال في غزة، لافتا إلى أن حكومة الحرب لم تعلن موقفها الرسمي بخصوص تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار، وحماس أرسلت وفدا إلى القاهرة.

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن للدولة المصرية دور فاعل في هذه الحرب؛ من خلال تحركات دبلوماسية، معقبًا: "هذا التحرك المصري، أفضل وخير من أن يكون دورك المتاجرة بالكلام، أو إن لم يكن لك صوت أمام هذه المذابح".

وأكد أن: "مصر لديها جهود لتنفيذ انسحاب إسرائيل من غزة، ووقف إطلاق النار، وعمل لتسوية لما بعد الحرب، وهو ما في الإمكان لدى مصر"، مطالبا الدولة المصرية بمزيد من المساعدات الطبية والإغاثية، وعلاج أكبر عدد من المصابين، وهو ما يحدث على أرض الواقع الآن.