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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

صدى البلد

شاركت الإعلامية ياسمين عز، جمهورها، عبر حسايها الرسمى على إنستجرام بصور جديدة.

وظهرت ياسمين عز بإطلالة مميزة خطفت الأنظار بها، مرتدية توب أسود وبنطلون جينز فاتح، وهو ما كشف عن خصرها المنحوت.   

وتعتمد ياسمين عز على إطلالات جديدة والتي تنال رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث البعض عن إجرائها عدة عمليات تجميلية حتى أصبحت بشكلها الحالي.

يذكر أن الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر"، أثارت جدلا كبيرا بعد تصريحاتها المتكررة لصالح الرجل وإعلانها ضرورة أن تسكت المرأة عن أي شيء تتعرض له. 

وننشر إليكم أبرز صور لـ ياسمين عز..

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IMG_4637
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IMG_4636
الاعلامية ياسمين عز اسمين عز برنامج كلام الناس ة ياسمين عز ياسمين عز

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