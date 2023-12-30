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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات فايننشال تايمز لعام 2024 .. ترامب رئيسا لـ أمريكا وإفلاس X 

صدى البلد

غامر فريق المحللين في صحيفة فايننشال تايمز مرة أخرى في عالم التنبؤات لعام 2024 ومع سجل حافل من الدقة، إلا بعض الاستثناءات الملحوظة في عام 2023.

وقدم الخبراء لمحة إلى ما قد يتكشف في مختلف القطاعات، من السياسة العالمية إلى الاتجاهات الاقتصادية.

 

وتوقع إدوارد لوس، من صحيفة فاينانشيال تايمز، في معرض معالجته للسؤال الملح حول ما إذا كان دونالد ترامب سيستعيد الرئاسة، معركة انتخابية مضطربة. وبينما يرفض لوس إمكانية عودة ترامب، فإنه يتوقع حملة شرسة ومثيرة للجدل، شابتها تحديات قانونية وإدانات جنائية.

 

تحتل المخاوف البيئية مركز الصدارة حيث تتوقع بيليتا كلارك أن يتجاوز عام 2024 عام 2023 باعتباره العام الأكثر سخونة على الإطلاق. ومن المتوقع أن يؤدي ظهور نمط مناخ النينيو إلى تفاقم الحرارة، مما يجعل العام المقبل أكثر دفئا.

 

يظل الشرق الأوسط مرتعا لعدم اليقين بينما يتعمق أندرو إنجلاند في الصراع بين إسرائيل وحماس. ورغم استبعاد احتمال نشوب حرب إقليمية شاملة، إلا أن الوضع بين حزب الله وإسرائيل يوصف بأنه متقلب إلى حد مثير للقلق، حيث تشكل الضغوط الدبلوماسية المفتاح إلى الاحتواء.

 

تدرس جيليان تيت احتمالات الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي. وفي حين تبدو المؤشرات القصيرة الأجل واعدة، فإن التحديات التي تلوح في الأفق مثل ارتفاع أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، وانخفاض الدعم المالي، يمكن أن تجعل الهبوط أكثر إيلاما في غضون عام.

 

يقترح روبرت شريمسلي تغييرًا في القيادة في المملكة المتحدة، مع احتمال أن يصبح كير ستارمر رئيسًا للوزراء في عام 2025، بسبب الانقسامات داخل حزب المحافظين.

 

يرفض جيمس كينج فكرة حدوث انهيار كبير في النمو الاقتصادي في الصين، ويسلط الضوء على تدابير الدعم المستمرة والتقدم التكنولوجي كعوامل تساهم في معدل نمو يتجاوز 4٪ بشكل مريح.

 

يستكشف توني باربر مسألة استمرار الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، مشيرًا إلى التحديات المحتملة إذا عاد دونالد ترامب إلى الرئاسة وحاجة قادة الاتحاد الأوروبي إلى التعامل مع حق النقض الذي تستخدمه المجر على حزم المساعدات.

 

يتوقع مارتن ساندبو أن تحصل أورسولا فون دير لاين على فترة ولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية، ولكن مع بعض الجهد والتعاون المحتمل مع الأحزاب المتشككة في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع نيكولاس ميجاو إعادة فتح أسواق رأس المال للاكتتابات العامة الأولية، مدفوعًا بحاجة الشركات إلى جمع الأموال بعد فترة عجاف.

 

يتكهن ريتشارد ووترز بمصير X، ملمحًا إلى احتمالية إفلاسها مع نهج المواجهة الذي يتبعه إيلون ماسك والتحديات في توليد مصادر دخل جديدة.

 

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