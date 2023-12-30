ميلان يختم 2023 بالفوز على ساسولو بالدوري الإيطالي

نجح ميلان في الفوز بشق الأنفس على ضيفه ساسولو، بهدف دون رد اليوم السبت ضمن الجولة الـ18 بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

يدين "الروسونيري" بالفضل في هذا الفوز الصعب الذي تحقق على ملعب (سان سيرو)، للنجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي تكفل بتسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 59.

وقبل يوم واحد على نهاية العام، عاد الفريق اللومباردي لسكة الانتصارات من جديد بعد التعادل في الجولة الماضية بهدفين أمام ساليرنيتانا، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة يستقر بها في المركز الثالث، بفارق 9 نقاط كاملة عن جاره وغريمه الأزلي، إنتر ميلان، صاحب الصدارة.

بينما سقط ساسولو في فخ الخسارة الثانية على التوالي، الرابعة في آخر 5 مواجهات، وهي المباراة الخامسة تواليا التي لا يعرف فيها الفريق طعم الفوز، وتجمد رصيد ساسولو عند 16 نقطة في المركز الـ16.



