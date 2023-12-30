عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميلان يختم 2023 بالفوز على ساسولو بالدوري الإيطالي

ميلان
ميلان

نجح ميلان في الفوز بشق الأنفس على ضيفه ساسولو، بهدف دون رد اليوم السبت ضمن الجولة الـ18 بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

يدين "الروسونيري" بالفضل في هذا الفوز الصعب الذي تحقق على ملعب (سان سيرو)، للنجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي تكفل بتسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 59.

وقبل يوم واحد على نهاية العام، عاد الفريق اللومباردي لسكة الانتصارات من جديد بعد التعادل في الجولة الماضية بهدفين أمام ساليرنيتانا، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة يستقر بها في المركز الثالث، بفارق 9 نقاط كاملة عن جاره وغريمه الأزلي، إنتر ميلان، صاحب الصدارة.

بينما سقط ساسولو في فخ الخسارة الثانية على التوالي، الرابعة في آخر 5 مواجهات، وهي المباراة الخامسة تواليا التي لا يعرف فيها الفريق طعم الفوز، وتجمد رصيد ساسولو عند 16 نقطة في المركز الـ16.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

700 ألف دولار.. أزمة جديدة وغرامة أخرى على الزمالك بسبب هذا اللاعب|تفاصيل

موضوعات متعلقة

منتخب الأرجنتين يحصد جائزة فريق العام 2023 .. ومان سيتي ثانيا

مانشستر يونايتد يواصل السقوط بالهزيمة أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

هتك عرضها.. قرار عاجل في دعوى تعويض ضحية أحمد بسام زكي

قائمة منتخب مصر لكرة اليد المشاركة ببطولة الدوري الذهبي الودية

«سيدات يد الأهلي» يفوز على الشمس في الدوري

فريق جمباز الأهلي رجال يتوج ببطولة الجمهورية فردي عام وفرق

«أهلي 2005» يهزم الاتحاد بهدف نظيف في بطولة الجمهورية

«سيدات طائرة الأهلي» يفوز على الاتحاد في الدوري

ترشيحاتنا

إسرائيل تؤكد حدوث تقدم طفيف في المحادثات مع حماس

البابا تواضروس: بيت العائلة مؤسسة بين الأزهر والكنيسة ولها دور في استقرار المجتمع

غارة إسرائيلية تستهدف المناطق الجنوبية لمدينة خانيونس

الحفاظ على الوقت وتوظيفه|خبير يقدّم روشتة تربوية لضمان الحصول على أعلى الدرجات

الزراعة تطرح كميات كبيرة من البيض بمنافذها.. اعرف سعر الكرتونة كام؟

رونالدو +90.. النصر يختم 2023 برباعية في مرمى التعاون بالدوري السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

قبل انفصالهما.. صور أشعلت مواقع التواصل لـ أيمن بهجت قمر وزوجته

بفستان ملفت.. زوجة رامى عياش تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ