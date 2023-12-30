انخفاض الديون الخارجية على الصين في الربع الثالث من العام

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي أن الديون الخارجية المستحقة على الصين بلغت 38ر2 تريليون دولار أمريكي في نهاية سبتمبر عام 2023.

انخفاض ديون الصين

أفادت الهيئة بأن هذا يمثّل انخفاضاً بنسبة 2 % أو 9ر50 مليار دولار أمريكي عن المستوى المسجل في نهاية شهر يونيو الماضي.

نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت عن وانج تشون ينج، نائبة مدير الهيئة، قولها إن الديون الخارجية المستحقة على المصارف هي السبب الرئيسي وراء الانخفاض المسجل.

وأضافت وانج أن حجم الديون الخارجية المستحقة على الصين سيبقى مستقراً، فيما ستظلّ أساسيات النمو طويل الأجل للبلاد دون تغيير.