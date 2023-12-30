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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدير مركز الأهرام: مشروع المبادرة المصرية بشأن غزة قائم على تجاوز فكرة الهدنة

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني،أن  كل طرف في الصراع في قطاع غزة يحاول أن يطرح سقف مرتفع من المطالب، ولكن مشروع المبادرة المصرية قائم على تجاوز فكرة الهدنة بين الاحتلال وحركة المقاومة، لأن الهدنة تعني العودة مرة أخرى للاشتباكات، ولكن مصر تهدف من خلال المبادرة المصرية إلى اعداد بناء متكامل لوقف العمليات العسكرية، وتبادل الأسرى، ودخول المساعدات إلى قطاع غزة. 

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وتابع "فرحات"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن هناك بعض الطموحات الإسرائيلية لوجود إسرائيلي دائم في قطاع غزة ،  مشيرًا إلى أن الاحتلال يرفع سقف مطالبه في المفاوضات، بهدف الوصول إلى الحد الادنى لمطالب دولة الاحتلال عند الجلوس على طاولة المفاوضات.


ولفت إلى أن  المبادرة المصرية لوقف الحرب على قطاع غزة قيد التشكيل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة توفير المناخ اللازم لصانع القرار لنجاح هذه المبادرة، خاصة وأنها تُعد في وقت شديد التعقيد، وتجرى بين أطراف لديهم  مطالب مبالغة، فالاحتلال الإسرائيلي يطرح بعض المطالب الغير قابلة للتنفيذ. 

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